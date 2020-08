Komt er een Zomer van Antwerpen in september of oktober? Organisatie wil heropstart nu cultuursector opnieuw groen licht krijgt van gouverneur ADA

12 augustus 2020

17u36 0 Antwerpen Patrick De Groote, de organisator van De Zomer van Antwerpen, overweegt om zijn cultuurfestival dan toch nog te organiseren, in september of oktober. Patrick De Groote, de organisator van De Zomer van Antwerpen, overweegt om zijn cultuurfestival dan toch nog te organiseren, in september of oktober. Ook Take Care-festival start opnieuw op.

Twee weken geleden werd in allerijl beslist de stekker uit het cultuurfestival te trekken nadat gouverneur Cathy Berx culturele evenementen verboden had om de coronapiek in Antwerpen tegen te gaan. Nu mogen culturele evenementen dan toch weer doorgaan, zij het volgens strikte regels, en dat betekent dat er opnieuw hoop is voor de Zomer van Antwerpen.

Wij hebben altijd gezegd dat wij alles opnieuw zullen opstarten zodra het opnieuw mag. En dat gaan we ook doen, alleen zal dat niet lukken op twee weken tijd. Patrick De Groote, organisator De Zomer van Antwerpen

De Groote is iemand die altijd hoopvol en positief naar de dingen kijkt maar nu klinkt er toch ook een zekere verslagenheid in zijn stem. “De gouverneur verwijst naar een protocol waar onze mensen mee aan hebben geschreven destijds en dat wij hebben toegepast op meer dan 250 activiteiten. Plots mocht dat niet meer. Wij hebben toen gezegd dat wij alles opnieuw zullen opstarten zodra het opnieuw mag. En dat gaan we ook doen, alleen zal dat niet lukken op twee weken tijd.”

Locaties

De Groote zette 60 medewerkers op tijdelijke werkloosheid, ging in gesprek met tientallen gezelschappen en is reeds begonnen met het terugbetalen van bestelde tickets. “Eigenlijk moeten we helemaal opnieuw beginnen. We moeten opnieuw in gesprek gaan met de gezelschappen, agenda’s naast elkaar leggen, de website moet veranderd worden, de communicatie en de locaties die we gebruiken moeten opnieuw bekeken worden. Dat dat niet op twee weken lukt, is wel duidelijk.”

Daarom overweegt De Groote de zomer wat uit te rekken en eventueel een Zomer van Antwerpen te organiseren in september en zelfs oktober. “We zijn het aan de artiesten, ons publiek en onszelf verplicht de tijd te nemen alles opnieuw grondig te organiseren. En dat zullen we met veel moed en goesting doen”, aldus De Groote.