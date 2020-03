Komt de eerste Belgische Dunkin’ Donuts naar Antwerpen? Of wordt het toch Brussel? Annelin Marien

02 maart 2020

17u07 2 Antwerpen Volgens verschillende media zou de allereerste Belgische Dunkin’ Donuts heel binnenkort naar Antwerpen komen, maar zoetebekken temperen beter nog even hun enthousiasme. Roberto Fava, een van de franchisepartners die de Amerikaanse donut- en koffieketen naar Nederland haalde, zegt namelijk dat er nog geen definitieve keuze is gevallen tussen Antwerpen of Brussel.

Eind vorig jaar speelden de geruchten al dat er een eerste Belgische vestiging van Dunkin’ Donuts zou komen in Antwerpen, en volgens bakkerij Van Opstal - Van Boxel zou dat zelfs heel binnenkort (deze maand nog) gebeuren in hun voormalige pand op de De Keyserlei 49. Zij zouden al op zoek zijn naar een andere locatie, omdat Dunkin’ Donuts hen had gecontacteerd.

Die geruchten worden getemperd door Roberto Fava, managing director van Dunkin’ Donuts Nederland. “Het klopt dat wij dit jaar een eerste vestiging in België willen openen, maar er is nog geen definitieve keuze gevallen tussen Antwerpen of Brussel. Wij kunnen dus nog niets definitief meedelen over de eerste Belgische Dunkin’ Donuts.”

De eerste berichten over de komst van Dunkin’ Donuts naar ons land dateren al van 2015. In Nederland zijn er al 22 filialen van Dunkin’ Donuts, wereldwijd zijn er 12.500 filialen van de keten.