Komst asielzoekers zorgde voor ophef in Antwerpen, maanden later ligt niemand er wakker van: “lang actievoeren niet interessant voor politieke partijen” David Acke

05 september 2019

13u02 0 Antwerpen Harde woorden, angst en twijfel zaaien, politiek machtspel. De komst van de asielzoekers naar Deurne zorgde voor heel wat ophef in mei van dit jaar. Vlaams Belang bezette het voormalig klooster, de buurt wachtte bang af en de Antwerpse N-VA zag complottheorieën. Nu, vier maanden later is dat protest weg. “Uiteindelijk legt iedereen zich neer bij de democratie.”

Voor het geval het u volledig ontgaan is of u wilde weten hoe dat nu zit met dat asielcentrum in Deurne: sinds 20 juni zijn de eerste asielzoekers aangekomen in het opvangcentrum in Deurne. Intussen telt het opvangcentrum 108 bewoners, waarvan 46 kinderen. De meeste mensen zijn er in familieverband maar we tellen ook 2 alleenstaande vrouwen en 5 alleenstaande mannen.

Toen voormalig staatssecretaris voor Asiel en Migratie Magie De Block (Open vld) bekend maakte dat het voormalig klooster en rusthuis in Deurne een tijdelijk opvangcentrum zou worden, brieste (een deel van) Antwerpen. Burgemeester Bart De Wever zag een complottheorie vanuit de Open vld nadat zijn staatssecretaris Theo Francken opstapte. Het Vlaams Belang zag zijn kans schoon om een politiek statement te maken en bezette bij wijze van protest het klooster. Filip Dewinter klom over het hek en sprak vandaar zijn achterban toe. Er kwam zelfs een petitie. En ook de buurt leefde in angst. “Gaan we ons nog veilig over straat kunnen begeven?”, “wie kan garanderen dat onze rustige wijk rustig blijft?”. We schrijven begin mei 2019.

Vier maanden al is het klooster hoe dan ook bewoond en vooral; niemand die er nog van wakker ligt. De harde taal van politiekers - burgemeester Bart De Wever gebruikte de woorden “door de strot geduwd” - én burgers is gaan liggen.

Voor onderzoeker Peter Van Aelst, verbonden aan de onderzoeksgroep Media Middenveld en Politiek aan de UA, zijn dergelijke fenomenen niet zo vreemd. “Dergelijke acties richting zich tot één concreet doel. In dit geval het tegenhouden van de komst van een asielcentrum. Eens die beslissing genomen is, vervalt ook het doel van de actie. Dergelijke protestacties hebben niet de ambitie om actie te voeren op langere termijn.” Volgens Van Aelst legt de meerderheid zich nadien neer bij de democratie “en dat lijkt me ook een gezonde redenering.”

“Vanuit politiek hoeken zijn deze harde woorden vaak onderdeel van campagne voeren maar is het niet interessant om te lang stil te blijven staan bij één actie”, zegt Van Aelst nog. Daarom zijn de ook politieke tegenstanders die enkele maanden geleden nog lagen te roepen tegen de komst van deze mensen, nu ook erg stil geworden.

Toch zou je ook kunnen verwachten dat buurtbewoners met protestborden aan het centrum zouden gaan staan maar dat gebeurde niet. “De aard van het protest verandert dan compleet. In de eerste fase protesteer je omdat je bijvoorbeeld de veiligheid van de buurt wil verdedigen. In een tweede fase zou je plots gaan protesteren tegen mensen. Dat komt meteen veel minder sympathiek over”, aldus de onderzoeker.