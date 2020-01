Kom op tegen Kanker maakt opbrengst bekend op ‘dankdag’ in Elisabethzaal AMK

18 januari 2020

16u54 0 Antwerpen Vandaag, 18 januari, werden alle actievoerders en vrijwilligers van Kom op tegen Kanker uitgebreid bedankt op de dankdag in de Elisabethzaal. In de voormiddag mochten ze deelnemen aan infosessies en workshops, in de namiddag stond er een optreden van Niels Destadsbader op het programma. Ook werd het tweejaarlijks resultaat van alle inzamelacties bekendgemaakt.

Duizenden mensen zetten zich elk jaar opnieuw in voor de strijd tegen kanker en zamelen geld in door plantjes te verkopen, te lopen, te fietsen,... Om hen te bedanken, nodigde Kom op tegen Kanker al deze mensen uit op de dankdag ‘Dankjeweldoener’. In de voormiddag konden ze deelnemen aan infosessies en workshops, zoals een infosessie over immuuntherapie of een workshop yoga of djembe, in de namiddag stond een optreden van Niels Destadsbader op het programma.

Daarnaast werd ook het fantastische tweejaarlijks resultaat van alle inkomsten via actievoerders en donateurs bekendgemaakt: 35.943.987 euro. “Dat is maar liefst 26,74% meer dan vorig jaar of 7,5 miljoen meer dan in 2016 en 2017", klinkt het. “De inkomsten worden besteed aan initiatieven en organisaties in de psychosociale zorg, wetenschappelijk onderzoek, beleidsbeïnvloeding en informatie en preventie. Dit zoals altijd met duidelijke en transparante input van experten en patiënten zodat elke euro goed besteed kan worden. Met dit geld zal Kom op tegen Kanker verder werken om zijn missie waar te maken: ‘op een dag zullen we kanker verslaan’, maar niet voordat de actievoerders en vrijwilligers bedankt worden met een aantal sessies en een optreden van Niels Destadsbader.”