Kom griezelen tijdens het Halloweenzwemmen in de Antwerpse zwembaden ADA

23 oktober 2019

10u50 0 Antwerpen De herfstvakantie staat voor de deur en Sporting A zorgt voor een aantrekkelijk zwemaanbod. Zo kunnen alle Antwerpenaars op woensdag 30 oktober terecht in hun favoriete stedelijke zwembad voor Halloweenzwemmen. Bezoekers kunnen dan speel- en sfeerzwemmen in onvervalste Halloweensfeer. De zwembaden krijgen tijdelijk zelfs een aangepaste naam, zoals de Vampierenburcht, Zombietempel of Geestengracht.

Op woensdag 30 oktober is het spoken geblazen in alle Antwerpse zwembaden tijdens het Halloweenzwemmen. Dan kunnen waterratten komen speel- en sfeerzwemmen in ultieme Halloweensfeer. Dat betekent een frisse duik tussen de spoken, zombies en andere griezelige schepsels. Doorlopend zijn er heel wat activiteiten te beleven voor jong en oud. Elk zwembad heeft een eigen programma. Zo kunnen kinderen griezelbeestjes opduiken uit het water in ruil voor een klein cadeautje of komt de Sporting A-mascotte Antwan langs. De durvers kunnen dan weer een bezoekje brengen aan de spookkamer. Bij het buitengaan worden bezoekers aan de zogenaamde Bloedbar nog getrakteerd op een spuitje cranberrysap of een tasje pompoensoep en kunnen ze nog een foto nemen in een fotohoek. Op www.sportingA.be staat alle info met het programma per zwembad. Klik hier voor de rechtstreekse link.

Tijdens de herfstvakantie neemt elk zwembad niet alleen een Halloweenkleedje aan, maar veranderen ze ook allemaal tijdelijk van naam. Zo komen bezoekers bijvoorbeeld niet zwemmen in zwembad Wezenberg, Plantin Moretus of Sorghvliedt, maar wel in De Zombietempel, Het Spinnennest en Het Vleermuizenbos.

Een overzicht van alle zwembaden in Antwerpen is te vinden op www.sportingA.be/zwembaden.