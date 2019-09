Kom eten aan de langste veggietafel in Antwerpen CVDP

06 september 2019

23u15 4 Antwerpen Op zondag 15 september wordt voor de derde keer de langste veggietafel gedekt op de Grote Markt in Antwerpen.

Het evenement bestaat uit een grote picknick op de Grote Markt tijdens Antwerpen Autovrij. Van 11 tot 18 uur zullen er heel wat tafels en stoelen staan en verkopen veganistische foodtrucks drank, warme maaltijden en desserts. Bezoekers mogen ook met hun eigen vegetarische picknick aanschuiven aan een tafel. Voor extra sfeer wordt er muziek gespeeld tijdens het evenement.

Het concept van de Langste Veggietafel ontstond elf jaar geleden in Mechelen. De vrijwilligersgroep EVA Antwerpen startte drie jaar geleden met dit evenement op de Grote Markt. “We doen dit om duidelijk te maken dat het eten van vlees en vis een grote milieu-impact heeft”, vertelt organisator Sam Van Gelder. “Door samen een dagje geen vlees of vis te eten en voor een plantaardig alternatief te kiezen, kunnen alle Antwerpenaars ondervinden dat plantaardig eten ook lekker en gezellig kan zijn.”

Volgens Sam Van Gelder waren de eerste twee edities een succes: “Vorig jaar hadden we ongeveer 1500 bezoekers. We hopen voor dit jaar op een even grote opkomst.” Ook uit cijfers blijkt dat vegetarisch eten in de lift zit. Volgens onderzoek van iVOX en EVA vzw is het aantal vegetariërs in Antwerpen op enkele jaren gestegen van 4 procent in 2011 naar 7 procent in 2018. Inmiddels is zowat 20 procent van de bevolking flexitariër, dat wil zeggen dat ze een aantal dagen per week vegetarisch eten.