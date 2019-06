Kolonel Coffee, de ‘beste koffiebar van België’, opent tweede zaak Annelin Marien

24 juni 2019

18u08 0 Antwerpen Uitgeroepen tot de ‘Beste koffiebar van België’, en nu ook een tweede zaak. Sinds kort heeft Kolonel Coffee in de Montignystraat een klein broertje: Kolonel & Reede is vrijdag geopend op de Ankerrui met een nieuw concept, waar je buiten koffie ook bier, wijn en iets om te eten kan krijgen.

Kolonel Coffee werd onlangs nog uitgeroepen tot ‘Beste koffiebar van België’ door Big 7 Travel, een eet- en reiswebsite, en opende dezelfde week nog een tweede zaak in Antwerpen Noord. “We kregen al langer de vraag van mensen of we de koffiebar niet langer open wilden houden, want er is geen enkele koffiebar open na 19 uur. We hebben dan besloten er ineens een tof extra concept in te steken”, zegt eigenaar Kobe Van Gaveren.

Stevige upgrade

Het concept van Kolonel & Reede: overdag koffiebar zoals Kolonel Coffee, maar dan met een stevige upgrade. In Kolonel & Reede kan je ook gaan ontbijten en lunchen, maar op donderdag en vrijdag wordt het helemaal anders: dan switcht de koffiebar naar het avondconcept Reede. Er werden enkele craftbiertjes geselecteerd van kleine brouwerijen en er zijn ook natuurwijnen te verkrijgen, en dat in combinatie met enkele gerechten uit de keuken. Op zondag is Kolonel & Reede ook open voor een brunch. “We zijn de enige koffiebar die dit aanbiedt en zijn op dit vlak toch weer vernieuwend!” aldus Kobe.

“De naam Reede betekent ‘aanmeren’. We hebben gekozen voor een Nederlands woord dat mooi aansluit bij Kolonel. We zitten immers ook op het Eilandje, wat een toffe verwijzing is naar de haven, en je kan die enkele avonden per week blijven ‘aanmeren’ of ‘plakken’ in je koffiebar.” En wie weet komt Big 7 Travel, net zoals bij Kolonel Coffee, binnenkort ook weleens langs in Kolonel & Reede.