Kok pitabar krijgt twee jaar cel met uitstel voor huisdiefstal uit kluis Patrick Lefelon

09 april 2020

18u43 0 Antwerpen De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft Hakan K. (45) veroordeeld tot twee jaar cel met uitstel en 1.600 euro boete. De vroegere kok van de bekende pitabar Finjan op het Antwerpse Zuid had 13.000 euro uit de kluis gestolen.

De veertiger was sinds 2003 werkzaam in de pitabar op de hoek van de Leopold de Waelplaats met de Graaf van Hoornestraat. Begin maart 2019 stelde de zaakvoerder vast dat er iets niet klopte met de boekhouding: er werd minder geld naar de bank gebracht dan dat er in de kluis had gelegen. Hij installeerde een camera en zag op de beelden hoe Hakan K. geld ontvreemdde.

Privédetective

De zaakvoerder schakelde een privédetective en een deurwaarder in. Er werd 2.820 euro in de kluis gelegd en de biljetten werden met “dievenpoeder” gemarkeerd. Op 28 maart nam Hakan K. voor 430 euro aan gemarkeerde biljetten uit de kluis, waarna de politie werd verwittigd.

Hakan K. verklaarde dat hij in oktober 2018 met de diefstallen begonnen was, omdat hij vond dat zijn baas niet eerlijk was. Hij had in totaal 13.000 euro weggenomen. Finjan vorderde echter een schadevergoeding van 337.000 euro op basis van een externe audit, waaruit zou blijken dat de diefstallen al van 2017 aan de gang waren.

Alles kwijt aan escortes

De rechtbank was echter enkel gevat om te oordelen over de feiten die zich sinds oktober 2018 hadden voorgedaan. Finjan kreeg daarom ‘slechts’ 13.000 euro schadevergoeding toegekend. Hakan K. had trouwens niets meer over van het gestolen bedrag. Hij zei dat hij alles aan escortes had gespendeerd.

De kok werd naast huisdiefstal ook nog veroordeeld voor heling. Bij een huiszoeking op 4 april 2019 ontdekte de politie “de grot van Ali Baba”. Een slotvaste kamer stond vol met fietsen, werfgereedschap, horecamateriaal en computerspullen. Verschillende goederen bleken gestolen. De beklaagde beweerde dat hij ze te goeder trouw gekocht had op internet met de bedoeling om ze verder te verkopen. Hij ontkende dat hij wist dat het om gestolen spullen ging, maar dat vond de rechtbank niet geloofwaardig.