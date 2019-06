Koerier met 6 kg goud overvallen Patrick Lefelon

24 juni 2019

19u40 0 Antwerpen Een 47-jarige Italiaanse koerier is vrijdagmiddag rond 14 uur overvallen op het Koningin Astridplein in Antweren. De man had een rugzak en een trolley bij. Ter hoogte van de bushaltes op het plein vielen minstens twee daders aan. Hij kreeg klappen en moest zijn bagage afgeven.

Volgens goed ingelichte bronnen vervoerde de man 6,4 kg goud. Door de onzekere beurshandel is de goudprijs de jongste dagen gestegen tot zijn hoogste punt in vijf jaar. De goud-lading is ongeveer 240.000 euro waard. De Italiaanse man was naar Antwerpen gekomen omdat goud hier te verkopen.

Het ziet ernaar uit dat de man in de val is gelokt want blijkbaar wisten de overvallers wel dat hij een kostbare lading bij had. De lokale recherche heeft een onderzoek geopend.