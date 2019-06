Koen Kennis (N-VA) over cruiseschepen: “De sector innoveert, de stad investeert. De klok terugdraaien heeft geen zin” Koen Kennis

22 juni 2019

09u15 44 Opinie Deze week bleek dat Deze week bleek dat cruiseschepen korting krijgen op brandstof als ze kiezen voor Antwerpse haven . Duizenden Antwerpenaren zetten al hun handtekening op de petitie ‘Geen vervuilende cruiseschepen in de Lage Emissie Zone’. Antwerps schepen voor mobiliteit en toerisme Koen Kennis (N-VA) reageert in een opiniestuk.

Afgelopen donderdag legde de Balmoral aan bij het Zuiderterras. Tientallen Antwerpenaren en toeristen keken hun ogen uit naar het spectaculaire zwenken van het cruiseschip over de Schelde en het waterballet van de sleepboten. Er ontstond zowaar een file op de Schelde. Lichters wachtten hun beurt af om te passeren, vanop de Waterbus en de veerboot naar Linkeroever maakten pendelaars druk foto’s.

Zo gaat dat al eeuwenlang aan de Antwerpse rede, de poort tot de stad en het historische venster op de wereld voor de Sinjoor. Wat zou Antwerpen zijn zonder de rivier, zonder de haven?

Toch was de Antwerpse rede de afgelopen week het decor van een discussie over maritiem verkeer. Een online petitie met als titel ‘Geen vervuilende cruiseschepen in de Lage Emissie Zone!’ kreeg heel wat aandacht.

Wat geëist wordt, is duidelijk, wat verwacht wordt veel minder.

De petitie en de daaropvolgende berichtgeving gingen niet altijd correct om met de feiten. Het klopt dat cruiseschepen uitstoot veroorzaken, zoals quasi alle vormen van gemotoriseerd vervoer dat doen.

Op 10 jaar tijd is die SOx-uitstoot met meer dan 90 procent gedaald, het gevolg van strenge internationale reglementering. De Europese SOx-normen halen we trouwens al jaren in Antwerpen. Wat stikstofoxiden betreft is scheepvaart op jaarbasis verantwoordelijk voor slechts 5 procent van de totale uitstoot in de Antwerpse agglomeratie buiten het havengebied.

Street canyons

Wat ook moet genuanceerd worden, is dat het toelaten van cruiseschepen afgezet wordt tegen de invoering van de Lage Emissie Zone in Antwerpen. Met de LEZ houdt het stadsbestuur de meest vervuilende wagens weg uit de stad, en vermijdt daarmee uitstoot die lokaal blijft hangen. De knelpunten wat betreft luchtkwaliteit bevinden zich anno 2019 in wat in het jargon street canyons heet: smalle straten waar lokale uitstoot voor lokale problemen zorgt. Een bushalte, een rood licht, een parkeerplaats voor de deur, … Om dat te bestrijden, werd de LEZ ingevoerd, en met succes.

De internationale reglementering rond de scheepvaart resulteert trouwens in wat je een soort LEZ voor boten zou kunnen noemen. De regelgeving in Europa rond zwaveluitstoot bepaalt sinds 2015 dat schepen in de SECA-zone (Noordzee en Baltische Zee, dus inclusief Antwerpen) een maximale zwaveldioxide-uitstoot mogen halen van 0,1 procent . De meest vervuilende schepen komen gewoon niet naar Antwerpen, maar doen bijvoorbeeld nog wel de Middellandse Zee-havens aan (waar een uitstoot van 3,5 procent toegelaten is).

Dat is meteen een antwoord op de verzuchting van de initiatiefnemers van de petitie, die willen dat we ‘vervuilende schepen weren’ en enkel toegang verlenen aan schepen ‘indien ze varen op alternatieve energie’. We nodigen hen graag uit op de komst en doop van de Hanseatic, een cruiseschip van de nieuwe generatie dat in het najaar naar Antwerpen komt. Daar kan iedereen een realistisch beeld krijgen van de evoluties in de cruisesector. De sector innoveert wel degelijk, niet alleen uit ecologische noodzaak, maar ook om economische redenen. De omslag is ook daar bezig.

Voor mij is dit geen discussie over alleen maar luchtkwaliteit, want die verbetert sowieso. De discussie gaat vooral over zij die geloven dat we moeten groeien door welvaart, of krimpen door economische afbraak

Per bus vanuit Zeebrugge?

De Balmoral had 1.219 passagiers aan boord. Als we het schip buiten de LEZ ergens in het havengebied hadden laten aanmeren, zou een sliert van 21 autobussen de passagiers naar het centrum van de stad gebracht hebben. Waar zit dan de winst op vlak van leefbaarheid en mobiliteit in Antwerpen? Of erger nog: ze hadden per bus vanuit Zeebrugge kunnen komen. Dat dit geen fantasie is, bewijst het voorbeeld van Amsterdam. Die stad werd selectiever in cruisetoerisme. Nu meren diezelfde schepen aan in Rotterdam en gaan de reizigers met buskonvooien naar Amsterdam.

Volgens de initiatiefnemers van de petitie moeten we niet investeren in betere infrastructuur voor de ontvangst van cruiseschepen aan het Steen. Ik wijs erop dat het bestaande ponton door de populaire veerboten en waterbussen te klein werd om de kleinere riviercruises te blijven ontvangen. Vervoer over water haalt auto’s van de weg.

We investeren daarbij ook in faciliteiten die het mogelijk maken om het verblijf van de riviercruises duurzamer te maken door hen walstroom aan te bieden – een dienst die we volop uitbouwen. De stad volgt de innovaties in de sector op de voet en is zelf ook een actieve speler in een samenwerkingsproject met de Universiteit Antwerpen rond luchtzuiveringsinstallaties.

Voor mij is dit geen discussie over alleen maar luchtkwaliteit, want die verbetert sowieso. De discussie gaat vooral over zij die geloven dat we moeten groeien door welvaart, of krimpen door economische afbraak. Dat zeggen die initiatiefnemers van de petitie letterlijk in De Standaard: “We kunnen niet alles goedpraten met het excuus dat er een economisch belang mee gemoeid is. Het is een verwerpelijke sector, waar we als stad niet verder moeten willen in investeren.”

In hun logica zou Antwerpen niet eens op de kaart staan. De klok terugdraaien heeft geen zin.