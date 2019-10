Koen Kennis in dialoog met grote spelers uit Antwerps nachtleven: “Is Antwerpen bruisende stad of Bokrijk op pensioen?” Sander Bral

30 oktober 2019

15u46 0 Antwerpen Koen Kennis (N-VA) is volgende week te gast in een panelgesprek van stadsfestival Full Circle. Het Antwerpse nachtleven kampte de afgelopen jaren met verschillende problemen met sluitingen van meerdere clubs en feestlocaties tot gevolg. De schepen voor Middenstand gaat in debat met de grote spelers in het Antwerpse nachtleven met als belangrijkste vraag: “Zijn een leefbare stad en een bruisend nachtleven tegengestelden?”

In de aanloop van het jaarlijkse stadsfestival brengt Full Circle woensdag het Antwerpse nachtleven en het stadsbestuur samen voor het debat ‘Inside The Circle’. De Studio vormt het decor voor een panelgesprek met Koen Kennis (N-VA), schepen voor Middenstand, aan de éne kant en Joachim Marynen (Ampere) en Peter Decuypere (oprichter van I Love Techno en docent eventmanagement) aan de andere zijde.

“Bokrijk op pensioen”

Het nachtleven in Antwerpen heeft de laatste jaren enkele flinke mokerslagen gekregen door overlast, drugsproblematiek en andere problemen. Feestlocaties zoals Bar Helder, Klub Goud, Bagger, Contrair, Meatpack en zelfs een instituut als Café d’Anvers sloten de deuren. Ook Club Vaag en De Shop werden tijdelijk gesloten door overlast. Danscafés in de binnenstad trokken aan de alarmbel: “Is Antwerpen een bruisende stad of Bokrijk op pensioen?”

Constructief

“Vanuit deze probleemstelling wil Full Circle graag een eerste constructieve stap zetten naar een beter beleid wat betreft horeca en nachtleven binnen de stad”, zegt organisator Jochem Peeters. “We vinden het erg hoopvol dat er bij het stadsbestuur bereidheid tot dialoog is en we willen die kans dan ook volop aangrijpen.”

Geen subsidie

Het debat vindt plaats net nadat het organiserende Full Circle te horen kreeg geen subsidie te krijgen voor het stadsfestival dat zich enkele dagen later afspeelt op twaalf verschillende locaties. “De stad heeft naar eigen zeggen geen beleid inzake nachtleven dus kunnen ze ook geen geld besteden aan initiatieven, ook al zijn die duidelijk stadsbreed, inclusief en vanuit een sterk draagvlak gesteund”, benadrukt Full Circle teleurgesteld.

Het debat vindt woensdagavond 6 november plaats in De Studio, inschrijving is gratis. Naast het debat met Kennis staat er ook nog een panelgesprek van How I Work en een workshop gepland.