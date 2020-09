Koelbloedige schietpartij in Brederodestraat wordt zaak voor assisenjury Patrick Lefelon

14 september 2020

18u04 1 Antwerpen De dodelijke schietpartij waarbij twee mannen koelbloedig werden neergeschoten in de Brederodestraat, is volgens de Antwerpse raadkamer een zaak die door een assisenjury moet worden beoordeeld. De twee daders, Mehmet Y. (61) en zijn zoon Nihat (33), hadden zich verzet tegen een assisenproces.

Koelbloedig en bij klaarlichte dag schoot vader Mehmet Y. op 2 februari 2019 twee jonge Turkse mannen neer in de Brederodestraat . De twee neven Emre en Ozan Sogutlu kwamen verhaal halen in de pitabar van de zoon van Mehmet. De avond voordien had die enkele mannen buitengezet.

De twee neven sloegen die zaterdagmiddag met een verkeersbord de uitstalraam van de pittazaak in. Daarna bedreigden zij de zoon Nihat met een mes. Vader Mehmet die verderop koffie zat te drinken, zag wat er gebeurde en liep op de mannen toe. In het midden van de Brederodestraat trok hij zijn wapen en loste enkele schoten. Zijn zoon sloeg nog met een metalen stang op de twee neergeschoten mannen. Emre Sogutlu (28) sterft enkele uren later in het ziekenhuis. Hij laat een dochtertje van dan 1 jaar na.

Zijn neef Ozan (21) wordt nog diezelfde avond geopereerd. Een kogel heeft zijn ruggenmerg geraakt. Hij houdt er een gedeeltelijke verlamming aan over.

Vader Mehmet Y. zit sinds de schietpartij in de gevangenis. Zijn zoon Nihat mocht na twee maanden de gevangenis verlaten met een elektronische enkelband.

Voorbedachte rade

Vader en zoon Y. verschenen vanmorgen voor de raadkamer. De advocaten van de verdachten vroegen het dossier niet als een moord, met voorbedachte rade, te beschouwen. Voor de vader zou er dan sprake zijn van doodslag, voor de zoon van slagen en verwondingen. Die feiten worden door een gewone strafrechter beoordeeld.

De Antwerpse procureur vindt wél dat er sprake is van voorbedachte rade en vraagt het dossier over te maken aan de Kamer van Inbeschuldigingstelling (KI). Die stuurt het dan verder naar het hof van assisen.

De raadkamer volgde vanmorgen de procureur en maakt het dossier inderdaad over aan de KI. Vader Mehmet Y. zit sinds de feiten in de gevangenis. Tegen zijn zoon Nihat werd vanmorgen ook een bevel tot gevangenneming afgeleverd maar dat wordt nog niet uitgevoerd. Pas bij de start van het assisenproces zal Nihat zich terug aan de gevangenis moeten melden. Tot zolang mag hij met zijn enkelband thuis en op zijn werk verblijven.