Koeien stelen de show in toneelstuk Zomer van Antwerpen: Simsalabim en Tygolientje klaar voor debuut David Acke

17 juli 2019

08u29 9 Antwerpen Van over de hele wereld zakt artistiek talent af naar de Scheldestad voor de Zomer van Antwerpen, maar er zijn geen twee die zo in het oog springen als Simsalabim en Tygolientje uit Poppel, bij de Nederlandse grens. Nee, dat zijn geen artiestennamen maar gewoon twee melkkoeien van boer Ben die meespelen in een toneelstuk.

Toen de Zomer van Antwerpen boer Ben vroeg of hij wilde meewerken aan een voorstelling door twee van zijn koeien uit te lenen, twijfelde hij geen seconde. "Koeien in de stad, dat is toch geweldig? Heel wat stadskinderen hebben waarschijnlijk nog nooit een koe van dichtbij gezien. Er bestaan veel vooroordelen over deze dieren maar eigenlijk zijn het heel verstandige dieren die wat schichtig zijn maar tegelijk erg nieuwsgierig."

Koe-knuffelen

Boer Ben heeft 260 melkkoeien op zijn boerderij in Poppel. Twee van hen schitteren in het theaterstuk 'Weiland met koeien' van Captain Boomer Collective. Meteen een kans om stadsmensen opnieuw in aanraking te brengen met de boerenbuiten, vond Ben, die al jaren tracht het cliché rond boeren te doorbreken. "Al jaren organiseer ik projecten om boer en burger dichter bij elkaar te brengen. Zo organiseer ik elke zaterdag koe-knuffelen. Allemaal om het idee van de vieze boer te doorbreken. Iets wat in Nederland al lukt maar in Vlaanderen is 'boer' toch nog steeds een soort scheldwoord", vertelt Ben.

Enorm nieuwsgierig

En dat terwijl het werk op de boerderij erg modern geworden is. "Mensen denken bij boeren aan mensen als boer Charel maar wij werken ook met labo's en moderne apparaturen." Uit de 260 koeien, koos Ben voor Tygolientje en Simsalabim. "Tygolientje is enorm nieuwsgierig. Zodra er zaterdag mensen langskomen, is ze de eerste in rij om geknuffeld te worden. Bovendien is ze zwanger op dit moment en levert ze dus geen melk aan. Wat het handiger maakt voor ons omdat ze niet gemolken hoeft te worden."

Nieuwe carrière

Om de dieren gewend te maken aan hun nieuwe carrière traint Ben hen af en toe. "Ik laat ze wennen aan prikkels die ze niet kennen. Dingen als applaus, muziek en een microfoon. Maar evengoed aan de lange rit richting Antwerpen. Koeien zijn gewoontedieren maar vaak zijn ze snel vertrouwd met bepaalde handelingen." De koeien spelen mee in 'Weiland met koeien', dat een vleugje platteland in de stad creëert. Een plek waar de tijd stopt en je de drukte van de dag even naast je neer kan leggen. Captain Boomer brengt een enorm landelijk schilderij tot leven in Park Spoor Noord. Met echte koeien die op hun gemak liggen te herkauwen, omgeven door het grootste gouden frame ter wereld. De zwart-witte hoofdrolspelers zijn aanwezig tussen 18 en 21 juli van 10 tot 18 uur. Ga zitten op het kader en laat de uren langzaam aan je voorbij gaan.