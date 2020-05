Knip Leien behoort definitief tot verleden: tunnels onder Operaplein verbinden noord en zuid van Antwerpen opnieuw met elkaar David Acke

20 mei 2020

De knip van de Antwerpse Leien is opgeheven want na drie jaar werken werd het noorden en het zuiden van de stad opnieuw met elkaar verbonden door de tunnels onder het Operaplein. Dinsdagochtend reden de eerste wagens door de Jeanne en Jos Brabantstunnel. Een historisch moment noemde schepen voor Mobiliteit Koen Kennis het. Al werd die vreugde wel meteen getemperd want nog geen uur na de opening gebeurde er al een ongeval in de tunnel.

Op woensdagochtend 20 mei gingen de tunnels onder het Operaplein open voor verkeer. De tunnels, die de Jeanne en Jos Brabantstunnel gedoopt werden, maken deel uit van de Noorderlijn en zijn een van de laatste onderdelen daarvan die in gebruik worden genomen. De komende weken wordt de verkeerslichtenregeling op de invalswegen, die aangepast werd in aanloop naar de knip in de Leien, opnieuw genormaliseerd.

“Dankzij deze tunnels is het hele stuk van de Leien tussen de De Keyserlei en de Franklin Rooseveltplaats een autoluw gebied geworden, waar voetgangers, fietsers en het openbaar vervoer de toon zetten. Wanneer later dit najaar de parkings voor auto’s en fietsers die bij het tunnelcomplex horen open gaan, krijgen we een volwaardig multimodaal knooppunt in het hart van de stad. Bezoekers, handelaars en horeca in de ruime omgeving zullen hier zeker hun voordeel bij doen”, zegt schepen voor Mobiliteit Koen Kennis. “Dit is een historisch moment.”

Zwevende tunnels

De tunnelkokers zijn een technisch huzarenstukje. Ze hangen als een omgekeerd T-profiel vast aan de dakbalken van de ondergrondse parking . Daardoor lijkt het alsof ze door de ruimte zweven en ontstaat eronder een open ruimte onder de tunnels. Manuel de Solà Morales ontwierp de tunnels op die manier om de ondergrondse parking ernaast en eronder zo open en licht mogelijk te maken. De realisatie zorgde voor heel wat bouwkundige uitdagingen. Om de vloerplaat te gieten, werd eerst over de hele lengte van de parking een gigantische stelling gebouwd. Daarop rustte de bekisting. In totaal werd 720 m³ beton gegoten en telt de vloerplaat ook nog eens zo’n 114 ton bewapening.

Doorgaand verkeer

Inclusief de hellingen meet elke tunnel 550 meter. Vanaf die hellingen vertrekken telkens twee rijstroken. Een voor doorgaand verkeer, en een die leidt naar de ondergrondse parking op 3 niveaus. Op 20 mei worden voorlopig enkel de doorgaande rijstroken opengesteld, aangezien de parking dan nog niet open is. De autoparking wordt samen met de fietsenstalling in het najaar van 2020 in gebruik genomen.

Om een constante doorstroming te garanderen, geldt een maximumsnelheid van 30 km per uur. In beide kokers is trajectcontrole voorzien. Lokaal vrachtverkeer en voertuigen hoger dan 2,90 meter kunnen niet door en moeten bovengronds te blijven om hun bestemming te bereiken. En dat was nog niet voor iedereen duidelijk. Want een uur na de opening reed een chauffeur zich klem en raakte daarbij de sproei-installatie. “Hij respecteerde de duidelijk aangegeven richtlijnen over maximum hoogte niet en reed bovendien te snel”, zegt Dirk Delechambre van de Stad Antwerpen.