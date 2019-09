Knallende start van het cultuurseizoen met meer dan 5000 concertgangers in Antwerpen CVDP

20 september 2019

17u43 0 Antwerpen deSingel, Opera Ballet Vlaanderen en Antwerp Symphony Orchestra, de drie grote Vlaamse Kunstinstellingen in Antwerpen, lieten op donderdag 19 september meer dan 5000 cultuurminnaars genieten. Met een uitverkochte Koningin Elisabethzaal, Opera en Stadsschouwburg op dezelfde dag toonde Antwerpen dat er voldoende publiek is voor cultuur.

Het Antwerp Symphony Orchestra opende gisteren het klassieke concertseizoen met zijn openingsgala. In de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen genoten bijna 2000 muziekliefhebbers van het vocale vuurwerk van de Letse mezzosopraan Elīna Garanča. Opera Ballet Vlaanderen toonde een nieuwe productie van Don Carlos van Giuseppe Verdi, in een regie van Johan Simons. deSingel bracht donderdagavond de langverwachte succesproductie ‘Les Damnés’ naar de Antwerpse Stadsschouwburg. deze show was exclusief voor de Benelux na volle zalen in Parijs, New York en Londen.

De artistieke samenwerkingen tussen deze drie Vlaamse Kunstinstellingen in hartje Antwerpen zorgt voor een divers cultuuraanbod. “Deze samenwerking zorgt voor een positief effect, waarbij de publieksbelangstelling voor onze voorstellingen en concerten alleen maar toeneemt”, vertelt Joost Maegerman, bestuurder van het Antwerp Symphony Orchestra.