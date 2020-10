KMSKA 2.0 krijgt animatie, VR, audio en apps om de verhalen achter de schilderijen te vertellen ADA

05 oktober 2020

11u03 0 Antwerpen Het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen (KMSKA) is niet enkel een huis vol kunst maar vooral ook een huis vol verhalen. Het museum wil die verhalen toegankelijk maken voor een breed publiek. Het bekende productiehuis De chinezen vormt samen met Mojuice de gedroomde partner voor het museum om in dit opzet te slagen.

Het KMSKA beheert een topcollectie van meer dan 8.000 kunstwerken. Zoals elke bezoeker naar het museum komt met eigen interesses en achtergrond. zo vertelt ook elk kunstwerk meer dan één verhaal. Via visuele verwondering wordt de bezoeker aangemoedigd om beter en vooral anders te kijken naar de collectie. Om zo de diverse verhalen én betekenissen van een kunstwerk te ontdekken.

Naast tekst op zaal is multimedia een belangrijk handvat om de vele verhalen op uiteenlopende manieren te brengen. In het nieuwe KMSKA zal de bezoekersbeleving mee gestimuleerd worden door in te zetten op animatie, film, VR en audio. Dit om zowel te verwonderen als te verdiepen.

Zoektocht naar partner

Via een open procedure ging het KMSKA op zoek naar een partner om deze ambities waar te maken. Productiehuis De chinezen overtuigde op alle vooropgestelde criteria. Net zoals bij bekende TV-producties als Iedereen Beroemd, Radio Gaga en Ten Oorlog zetten De chinezen hun grootste troeven in: straffe storytelling voor een breed publiek, verpakt in een sterk en samenhangend concept. De multimediaproducties zullen zowel de ervaren als de minder ervaren bezoeker aanspreken.

Om dit technisch te realiseren zochten De chinezen versterking. Ze vonden die bij Mojuice. Het speerpunt van dit dynamisch bedrijf ligt in het creatief combineren van beeld en technologie, met een sterke focus op het narratief toegankelijke en de beeldinteractiviteit. Als technologische speler hebben ze jarenlang ervaring met het ontwikkelen van installaties, apps, mapping en VR.