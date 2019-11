Kluizenkraker KBC veroordeeld tot 5 jaar Patrick Lefelon/Belga

13 november 2019

13u58 0 Antwerpen Kristof De Ridder (37) uit Schilde is ook in beroep schuldig bevonden aan de kluizenkraak bij de KBC-bank in de Antwerpse Boerentoren. Het hof van beroep vond dat er een eenheid van opzet was met feiten waarvoor hij eerder al tot veertig maanden cel werd veroordeeld. “Maar die straf is niet voldoende en daarom krijgt beklaagde bijkomend een celstraf van vijf jaar opgelegd”, klonk het.

Op 8 november 2013 bleken er veertien kluizen in de KBC-bank in de Boerentoren te zijn opengebroken. Negen andere kluizen vertoonden braakschade, maar raakten niet open. Voor 2,4 miljoen euro aan cash geld, juwelen, gouden munten en effecten werden buitgemaakt.

Kristof De Ridder, die zelf twee kluizen huurde in de Boerentoren, kwam al snel in het vizier van de speurders. Op beelden van de bewakingscamera’s was te zien hoe hij op 6 en 7 november met een aktetas de bank binnen ging en met een grote, gevulde zak weer buiten kwam. De Ridder zat toen zelf in de gevangenis maar mocht overdag naar buiten om werk te zoeken.

Na zijn bezoek aan de kluizenzaal had Kristof De Ridder voor 72.105 euro aan gouden munten verkocht aan de Goudbank. Via Jemmy P. had hij waardepapieren overgemaakt aan Ludo V.C. om ze te verzilveren.

Kristof De Ridder had in eerste aanleg vijf jaar cel gekregen, Jemmy P. twee jaar cel en Ludo V.C. één jaar cel, maar die laatste ging niet in beroep. Het hof bevestigde woensdag de straf van Jemmy P. Hoofdverdachte Kristof De Ridder kreeg vijf jaar cel bovenop een eerdere gevangenisstraf voor de inbraak bij een advocaat, bij wie hij in maart 2013 ook al een kluis had opengebroken.

Kluizenkraker is ziek

Kristof De Ridder zit momenteel zijn vorige gevangenisstraf uit. De rechters spraken toch zijn onmiddellijke aanhouding uit zodat hij voorlopig niet kan vrijkomen.

Advocaat Kris Luyckx vond dat overdreven: “Mijn cliënt mag binnenkort toch voor een medische behandeling de gevangenis verlaten. Hij moet behandeld worden voor infecties die hij opliep bij een operatie vorig jaar."

Het openbaar ministerie had de verbeurdverklaring van 2,4 miljoen euro gevorderd. Het hof verklaarde enkel een aantal luxegoederen zoals een Range Rover, enkele luxehorloges, een Smeg-koelkast en in beslag genomen geldbedragen van in totaal 32.356 euro verbeurd.

Een bijkomende verbeurdverklaring bij equivalent van vermogensvoordelen die niet bij Kristof De Ridder werden aangetroffen, vond het hof niet gepast. De beklaagde moet immers ook nog 323.402 euro aan schadevergoedingen betalen en anders zou dit leiden tot een onredelijke bestraffing. In eerste aanleg hadden de burgerlijke partijen nog 830.000 euro gekregen, maar het hof vond niet alle schadeposten aangetoond.