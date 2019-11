Kloosterstraat experimenteert met Late Night Shopping: “Kloosterstraat is meer dan ooit relevant als shopbestemming” ADA

01 november 2019

08u30 0 Antwerpen De handelaars van de bekende winkelstraat De Kloosterstraat zullen vanaf donderdag 7 november experimenteren met een Late Night Shopping. Met extra lange openingsuren, net voor het weekend, hopen de verschillende shops en bars in de straat aan te tonen dat de Kloosterstraat meer is dan een winkelstraat die je enkel tijdens het weekend of op zondag kan bezoeken.

Op donderdag 7 november en donderdag 5 december 2019 zetten de winkeliers in de Kloosterstraat de deuren extra lang open. Op die twee dagen organiseren de handelaars van de welbekende Antwerpse winkelstraat een Late Night Shopping. Tot 21 uur kan je er dan terecht om ook ’s avonds in de vele winkels te snuisteren en koopjes op de kop te tikken.

“Onder impuls van Kloosterstraat VZW en heel wat van de lokale handelaars zochten we naar een leuk initiatief om de straat extra in de kijker te zetten. Met die extra lange openingsuren hopen we aan te tonen dat de Kloosterstraat meer is dan een winkelstraat die je enkel tijdens het weekend of op zondag kan bezoeken”, vertelt Karen van Kloosterstraat VZW. Traditioneel staat de straat gekend om zijn vele interieur- en antiekzaken, maar als hotspot in Antwerpen heeft de straat ook een grote aantrekkingskracht op pop-up stores, fashion- en nieuwe winkelconcepten.

Zo is de straat meer dan ooit uitgegroeid tot een bonte mix van allerlei winkels waar je niet uitsluitend kunstobjecten of antiek en brocante kan kopen, maar evengoed op zoek kan naar hippe kleding, state of the art jewelry of een bijzondere whisky of gin. “Door de regelmatige wissel aan pop-up stores stroomt er daarnaast voortdurend nieuw bloed door één van de winkelslagaders van Antwerpen en blijft de straat tegelijkertijd tijdloos maar meer dan ooit relevant als shopbestemming.”

Evaluatie

Het late night shopping concept krijgt door de Kloosterstraat vzw nog een extra duwtje in de rug. Zo kan je kans maken op 75 euro shoppingbudget op elk van de 2 shoppingavonden. De deelnemer die via zijn deelnameformulier kan aantonen dat hij of zij meer dan twintig zaken heeft bezocht tijdens één of verspreid over beide shopavonden kan worden uitgeloot voor een extra shoppingbudget. Na deze eerste editie van de laatavondshopmomenten, maken de handelaars de balans op, bij een positieve evaluatie worden er in 2020 op regelmatige basis nieuwe Late Night Shoppings georganiseerd.