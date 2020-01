Klimaatbeweging steunt stakers bij Ineos Phenol en voert mee actie BJS/BLG

29 januari 2020

11u50 11 Antwerpen De vakbonden van chemiebedrijf Ineos Phenol in Doel die nu al een twintigtal dagen staken, krijgen steun van een coalitie van klimaat- en milieuorganisaties, burgerbewegingen en dierenrechtenorganisaties. Onder andere actiegroepen Make Noise For Climate, Extinction Rebellion, Youth For Climate, Antwerpen Schaliegasvrij en Straten-Generaal hielden woensdagochtend een solidariteitsactie.

Van 6 tot 9 uur versterken de organisaties de stakerspost van de werknemers van Ineos Phenol, meldt de actiegroep Make Noise For Climate. Ze willen op die manier naar eigen zeggen samen met havenarbeiders en vakbonden pleiten voor “veilige, zekere en duurzame jobs in een sociaal rechtvaardige haven van de toekomst”. De redenering achter het initiatief is dat klimaatrechtvaardigheid en sociale rechtvaardigheid onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

Bij Ineos Phenol ligt de productie nu al meer dan twee weken stil als gevolg van het ontslag van een ACLVB-vakbondsafgevaardigde. De vakbonden verzetten zich tegen dat ontslag en eisen op hun beurt het ontslag van een directeur. Er heerst ook ongenoegen over veranderingen op de werkvloer en over het huidige sociaal beleid in de fabriek.

Bestuursleden van Ineos willen hun werknemers afstraffen voor het uiten van hun bezorgdheden Roeland Ghys, Make Noise For Climate

“Het lamentabele sociaal en milieubeleid van Ineos en de geplande investering met grote impact op de Vlaamse en Belgische klimaatdoelstellingen, heeft vele organisaties wakker geschud. Plant Manager bij Ineos Phenol, Hugo Piot, neemt aldus een ondoordachte beslissing aan de vooravond van de bouw van het reeds fel bekritiseerde ‘Project One’ van Ineos”, verklaart Roeland Ghys van Make Noise For Climate. “Wij constateren dat bestuursleden van Ineos hun werknemers willen afstraffen voor het uiten van hun bezorgdheden. Laat het duidelijk zijn: dit is slechts het begin van een nieuwe realiteit, waar de klimaat- en milieubeweging de sociale beweging binnen de haven komt versterken”, luidt het tot slot.

Enkele van de deelnemende actiegroepen voerden overigens begin januari ook al actie tegen de bouw van nieuwe installaties van chemiebedrijf Ineos in de Antwerpse haven. Volgens de activisten zullen die installaties draaien op een desastreuze productiemethode voor milieu en klimaat. Dat de Vlaamse overheid dergelijke projecten steunt, terwijl ze bespaart in andere sectoren is hen een doorn in het oog.