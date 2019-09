Klimaatbetogers overhandigen open brief aan burgemeester Annelin Marien

19 september 2019

17u33 6 Antwerpen Morgen komen er opnieuw klimaatbetogers op straat in Antwerpen om een open brief te overhandigen aan de burgemeester. Het college van burgemeester en schepenen komt die ochtend bijeen, en enkele betogers van Youth For Climate zullen in de Hofstraat een brief afgeven aan Schepen van leefmilieu Tom Meeuws. De betoging gaat door op de Groenplaats, nadien nemen de jongeren de trein naar Brussel voor een nationale klimaatbetoging.

“Morgen gaan we met z’n allen brieven in de lucht steken. We willen dat de politici luisteren naar wat er in die brief staat. We roepen ook iedereen op om er morgen te staan, met een eigen brief of de open brief die wij schreven. Zo kunnen we morgen hopelijk honderden brieven in de lucht steken!”, aldus Youth For Climate.

De brief eist dat alle investeringen in fossiele brandstoffen worden beëindigd, en dat de klimaatnoodtoestand wordt uitgeroepen in Antwerpen. Dertien Antwerpse organisaties, waaronder Ademloos, Scientist for Climate en Hart boven Hard ondertekenden de brief. Ze uiten in de brief hun verontwaardiging, en zijn boos dat na 20 weken van scholierenstakingen een serieus politiek antwoord nog steeds uitblijft.

Bovendien zou de stad hen niet hebben toegelaten om de brieven samen af te geven aan het Antwerpse stadhuis op de Grote Markt. “De politie heeft ons laten weten dat dit niet mag omdat er daar niet betoogd mag worden. In welk soort democratie leven wij dat het al verboden wordt om op een publieke plek samen te komen om een brief af te geven?” De startplaats van de actie werd nu verplaatst naar de Groenplaats. Politie Antwerpen reageert dat de jongeren enkel een aanvraag hadden ingediend voor de Groenplaats, en niet voor de Grote Markt.

Joos Van Goethem, woordvoerder van Tom Meeuws: “Morgen nemen we in naam van het college de brief in ontvangst, en we willen zeker aan de slag met hun ideeën. Een aantal van de punten die ze aanhalen staan al op de agenda. We zijn met de jongeren trouwens al een participatie aangegaan, en ze hebben een uitnodiging gekregen om mee het klimaatplan 2030 vorm te geven.”