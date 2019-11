Klimaatbetogers geven voor zesde dag op rij open brief af aan Antwerps stadhuis SVM

23 november 2019

22u18

Bron: Belga 0 Antwerpen In de aanloop naar de Global strike zijn leden van Youth for Climate, Students for Climate en Grootouders voor het Klimaat met een open brief van Antwerpen-Centraal naar het tijdelijke stadhuis in de Hofstraat gestapt. Daarmee willen de actievoerders het stadsbestuur nogmaals vragen om werk te maken van een ernstig klimaatbeleid.

Al voor de zesde dag op rij stapten de jongeren met hun open brief naar de Hofstraat. Elke dag kwamen daar stelselmatig mensen bij, en elke keer werd de open brief een beetje langer. Vandaag stapten ook de Grootouders voor het Klimaat mee. "Als oudere vind ik dat we onze jonge mensen moeten beschermen en koesteren. Ik vind het fantastisch dat onze jongeren zo'n initiatief nemen, maar er wordt veel op hun kop gezeten."

Het initiatief is een aanloopactie naar de wereldwijde staking voor het klimaat van 29 november. Ook bij de vorige Global Climate Strike in september overhandigden de jongeren een brief aan het Antwerps stadsbestuur, maar daar kregen ze sindsdien geen reactie meer op. "Daarom hebben we beslist om onze actie voort te zetten en onze brief nogmaals naar de Hofstraat te brengen", zegt Siemen Van Looy van Youth for Climate. "Deze keer steken we hem rechtstreeks bij hen in de brievenbus."

Met deze kleinere actie willen de jongeren iedereen uitnodigen om massaal aanwezig te zijn op de Global Strike. Die dag zullen ze een nieuwe brief aan het stadsbestuur overhandigen.