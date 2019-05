Klimaatbetogers blokkeren verkeer op de Leien SPS

24 mei 2019

13u16

Bron: Belga 0 Antwerpen In Antwerpen heeft een duizendtal klimaatbetogers vanochtend tegen de afspraken met de politie in een tiental minuten lang de Leien geblokkeerd, wat hinder opleverde voor zowel het wegverkeer als het openbaar vervoer. De klimaatmars vertrok op het Theaterplein richting Centraal Station, waar de actievoerders naar Brussel spoorden om deel te nemen aan de nationale actie vandaag.

De Antwerpse actie was een initiatief van ‘usual suspects’ Youth for Climate en Students for Climate, die de voorbije maanden bijna elke donderdag spijbelacties voor het klimaat organiseerden in de binnenstad. Ook heel wat andere organisaties werkten ditmaal mee, zoals Grootouders voor het Klimaat, Hart boven Hard en Greenpeace. In de stoet stapten met Manu Claeys (stRaten-generaal), Peter Vermeulen (Ringland) en Wim Van Hees (Ademloos) ook de bezielers van de drie grote Antwerpse actiegroepen rond het Oosterweeldossier mee, net als auteur Jeroen Olyslaegers en politici Yasmine Kherbache (sp.a) en Kristof Calvo (Groen).

De manifestanten onthulden opnieuw spandoeken met slogans als "Nu(l) klimaatbeleid" en "Alleen mensen kunnen het tij keren", maar viseerden ook N-VA-voorzitter en Antwerps burgemeester Bart De Wever met de vraag "Bart, wat is uw noodplan?". Onderweg scandeerden ze ook nog leuzen als "What do we want? Climate Justice!" en lieten ze alarmsirenes horen om de hoogdringendheid van een klimaatplan kracht bij te zetten.