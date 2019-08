Kleverige vruchten irriteren restaurant: “Wij willen andere boom, want die brij krijg je niet van de stoep” Philippe Truyts

04 augustus 2019

12u55 0 Antwerpen De eigenares van restaurant Loncin in de Markgravelei smeekt de stad om een boom voor haar zaak te vervangen. “De afgevallen vruchten worden door passanten stukgetrapt en laten een kleverige brij achter. Elke dag moet ik met de schuurborstel aan de slag, maar ik krijg de smurrie er niet af.” De groendienst zal maandag de opties bekijken. Gezonde bomen rooien, is sowieso een probleem.

Een mail die Thuline Loncin van de stad kreeg, leert dat het gaat om een gele kornoelje. Die is in het voorjaar in de Markgravelei geplant. De kersachtige vruchten kleuren mooi rood en zijn eetbaar. En in de herfst verkleuren de bladeren mooi naar oranjerood tot roodpaars. Tot zo ver het goede nieuws, want het bekende restaurant is de kornoelje liever kwijt dan rijk.

“We zijn een zaak in de hogere prijsklasse. Netheid is vanzelfsprekend. Maar dit is geen zicht. Mensen nemen die viezigheid ook mee naar de hal”, zucht Thuline Loncin. “Ik heb niets tegen bomen en wil voor mijn part elke dag bladeren van het trottoir vegen. Maar die vruchten laten een brij achter waarvoor ik bijna de verfkrabber moet gebruiken. Ik heb echt geen zin om hier zo mijn tijd in te steken. Of mijn personeel er voor in te zetten.”

Loncin begrijpt niet waarom deze boomsoort in Antwerpse straten wordt gebruikt. “Plant die dan in een park of een bos. Daarom heb ik de stad gevraagd om het nodige te doen en ervoor te zorgen dat de stoep proper blijft.”

Schaduw

Maar het valt te betwijfelen of er een alternatief is. Het klantenmanagement van de stad noemt in zijn antwoord blad- en vruchtval ‘inherent’ aan bomen. “Gezonde bomen rooien, is onmogelijk. Overigens bieden bomen ook veel voordelen. Tijdens de voorbije hitte zorgden ze voor verkoeling en schaduw.”

Tom Peeters, hoofd van de groendienst, wil niet vooruitlopen op een definitieve beslissing. “Ik zal maandag met mijn mensen de opties bekijken. Ik begrijp dat die dame een probleem heeft, als uitbaatster van een restaurant. We planten de gele kornoelje onder meer omdat hij goed gedijt in onze streken.”