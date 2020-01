Kleuterschool bekogeld met stenen en vuurwerk: “Gordijnen vlogen net niet in brand” Jan Aelberts

03 januari 2020

18u38 18 Antwerpen In de Hobokense Tuinwijk is een kleuterschool bekogeld met stenen en vuurwerk.

De ruiten van basis- en kleuterschool Accent in Hoboken zijn de afgelopen dagen ingegooid met grote stenen. Daarna hebben vandalen met vuurwerk op de klaslokalen gemikt. Volgens getuigen werden de pijlen tegengehouden door de gordijnen die er nog hingen, maar zouden die wel beginnen branden zijn. Tot een volwaardige brand kwam het gelukkig niet. Omdat het kerstvakantie was, was er tijdens de aanval ook niemand in het gebouw aanwezig en raakte niemand gewond. De zaak wordt onderzocht.

Het voorval is al het zoveelste geval van vandalisme in Antwerpen op een paar dagen tijd. De Antwerpse politie roept ondertussen op om alle beelden van vandalisme en ernstige overlast te melden. “Ook al beschikken we over heel wat beeldmateriaal van ernstige overlast op het openbaar domein en vernielingen tijdens oudejaarsavond en -nacht, extra beelden van particuliere camera’s en smartphones zijn welkom”, klinkt het. “Het gaat dan over beelden van ernstig vandalisme en gevaarlijk gedrag waarbij schade werd berokkend of mensen fysiek in gevaar werden gebracht. Om de onderzoekscapaciteit zo gericht mogelijk te kunnen investeren, zoeken we specifiek enkel naar beelden van verdachten die zware feiten plegen.”

Wie over de beelden beschikt, neemt contact op met de Blauwe Lijn van Politie Antwerpen op het nummer 0800/123.12.