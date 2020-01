Kleuters uit Antwerpen gaan minder vaak naar school dan Vlaamse leeftijdsgenoten ADA

27 januari 2020

13u28 0 Antwerpen Vorig schooljaar 2018-2019 was 97,5 procent van de Vlaamse kleuter voldoende aanwezig in de kleuterklas. Dat is net iets meer dan het schooljaar voordien (97,4 procent). Antwerpen ligt met 94,3 procent onder dat Vlaams gemiddelde. “Sommige ouders zien geen meerwaarde in een kleuterklas omdat ze denken dat er enkel gespeeld wordt.”

94,3 procent van de kleuters ging in het schooljaar 2018-2019 voldoende dagen naar de kleuterschool. Een kleuter van 3 jaar moet minstens 150 halve dagen aanwezig zijn, een kleuter van 4 jaar minstens 185 halve dagen en een kleuter van 5 jaar minstens 220 halve dagen. Met dat percentage zit Antwerpen net onder het Vlaams gemiddelde van 97,5 procent.

Mensen van een allochtone afkomst denken nog te vaak dat de kinderen hier enkel spelen. Maar al spelend leren ze natuurlijk ook. Denk bijvoorbeeld maar aan taalontwikkeling, zeker als het Nederlands thuis geen voertaal is Tinneke Verschoren (kleuterschool Mikado)

Het probleem van afwezige kleuters verschilt sterk van school tot school. Dat blijkt uit een korte rondvraag bij de Antwerpse kleuterscholen. Zo zitten de klasjes van kleuterschool De Krokodil zo goed als altijd volledig vol. “Als er een kindje afwezig is, dan komt dat zo goed als altijd omdat het kindje ziek is. Ik merk dat de ouders echt wel hun best doen om hun kleuters naar school te brengen en dat is al jaren erg stabiel bij ons”, vertelt directrice Ingrid Hendrickx.

Geen sociaal vangnet

Maar een ander verhaal horen we bij Kleuterschool Mikado. “We kampen al een tijdje met het probleem dat ouders hun kleuters niet naar school brengen”, vertelt directrice Tinneke Verschoren. “Het ene jaar is het probleem al wat groter dan het andere. Als we kijken naar het instapklasje dit jaar dan zien we dat er 17 kindjes zijn ingeschreven maar dat er vaak maar 9 kinderen aanwezig zijn.” Volgens Verschoren ligt dat hoge cijfer onder andere aan het feit dat heel wat ouders geen sociaal vangnet hebben. “Wanneer de ouders ziek zijn kunnen zij niet terugvallen op familie of vrienden om de kinderen naar school te brengen.”

Maar een ander probleem is dat ouders vaak de impact van dergelijke instapklasjes en het kleuteronderwijs onderschatten. “Mensen van een allochtone afkomst denken nog te vaak dat de kinderen hier enkel spelen. Maar al spelend leren ze natuurlijk ook. Denk bijvoorbeeld maar aan taalontwikkeling, zeker als het Nederlands thuis geen voertaal is”, aldus Verschoren. Om dat misverstand weg te werken, organiseert de school vaak infoavonden voor de ouders waarop ze de werking van een instapklasje uitleggen en wat de troeven zijn.