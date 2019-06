Kleuters De Kleine Wereld maken eigen kookboek AMK

06 juni 2019

16u20 2 Antwerpen Van een smos kaas tot kefta: de kleuters van kleuterschool De Kleine Wereld in de Brederodewijk kennen het recept. Vandaag stellen ze hun eigen kookboek voor, met 104 gerechten. De inspiratie voor het kookboek vonden de kleuters bij de lievelingsgerechten van mama’s, papa's en juffen. Juf Stefanie en juf Christine leidden het project in goede banen, met een divers kinderkookboek, De Kleine Wereld Kookt, als resultaat.

Het idee voor het kookboek ontstond vorig jaar bij Moederdag. “Voor Moederdag vroegen we aan de kleuters om het lievelingsgerecht van hun mama te vragen, om die te bundelen in een kookboekje als moederdagcadeau”, zegt juf Stefanie. “We kregen toen meteen veel positieve reacties van ouders: dat kookboekje werd thuis echt gebruikt, iedereen vond het een leuk initiatief. We hebben toen beslist om het nog wat aan te passen en uit te breiden, met de lievelingsgerechten van de papa’s en de medewerkers van de school erbij, en het vervolgens uit te brengen.”

En zo ontstond De Kleine Wereld Kookt, met 104 gerechten: van soepen tot hoofdgerechten, van hapjes tot desserten. “De gerechten zijn heel uiteenlopend, en multicultureel. Het gaat van een smos kaas tot kefta (Marokkaanse gehaktballetjes), een waaier aan nagerechten, vegetarische hapjes, enzovoort. Alles wat de kleuters erin wilden, komt aan bod.”

Het boek is geschreven op kinderniveau, zodat ouders samen met hun kinderen aan de slag kunnen in de keuken. “We hebben de gerechtjes zelf ook allemaal in de klas gemaakt, zodat alle kinderen eens konden proeven”, zegt juf Stefanie. Samen met juf Christine hebben ze alle recepten van de kleuters opgezocht en aangepast om het boek samen te stellen. “Het is iets kleins dat groot is geworden, en daar zijn we best fier op. De kleuters zijn ook enorm enthousiast over hun kookboek, ze zullen hem met plezier voor iedereen signeren!”

Het boek kost 16 euro, en de opbrengst gaat naar de opfrissing van de speelplaats van de kleuterschool. Je kan het boek in de kleuterschool zelf aanschaffen, maar ook online en in enkele winkels in de Brederodestraat.