Kleuterleider Gerd solliciteerde met heerlijke rap voor job als nieuwe Gert: “Had graag een paar selfies met Samson gemaakt” Jan Aelberts

21 december 2019

18u42 16 Antwerpen Samson & Gert wordt Samson en Marie. Het had net zo goed Samson & Gerd - ja, met een ‘d’ - kunnen worden. De Antwerpse kleuterleider Gerd Maerten (38) solliciteerde op de tonen van de alombekende intro van The Fresh Prince of Bel-Air met een heerlijke rap voor het postje naast de bekendste hond van Vlaanderen.

“Ik kreeg van Studio 100 een ticket voor de afscheidsshow nadat ze mijn sollicitatie hebben gezien”, zegt Gerd. “Heel mooi, maar ik had graag ook een reactie gezien of gehoord van Gert Verhulst. Dat zou gewoon leuk geweest zijn. Of een uitnodiging om achter de schermen mee te kijken bij de opnames van de nieuwe reeks. Dan zou ik stiekem een paar selfies kunnen nemen op Gert, nu Marie, zijn plaats en zou ik me toch een béétje de nieuwe Gerd voelen. Dat zou ubercool geweest zijn. Maar teleurgesteld ben ik zeker niet. Marie wens ik een dikke proficiat.”

Eerder veroverde Gerd ook al de Vlaamse harten met een videoclip die hij samen met zijn kleutertjes maakte.