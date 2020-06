Kleuter niet opnieuw naar school gestuurd? Dan krijgen ouders telefoontje van school ADA

02 juni 2020

16u43 0 Antwerpen Voor het eerst in 11 weken konden kleuters en leerlingen van de lagere school opnieuw richting de schoolbanken trekken om de laatste maand van dit hele vreemde schooljaar te volbrengen. Voor velen onder hen was het een blij weerzien met de vriendjes en de juffen en meesters, anderen bleven toch gewoon thuis. “Wij hebben een heel divers publiek en een aantal ouders weet misschien niet dat de scholen opnieuw starten.”

Kleuter- en lagere school De Evenaar van het Stedelijk Onderwijs in Antwerpen ontving zoals alle andere scholen in Vlaanderen opnieuw (een deel van) haar leerlingen. Na weken van preteaching en thuisonderwijs mochten de kleuters en de leerlingen opnieuw naar hun vertrouwde klaslokaal. De setting was dan wel net iets anders dan gewoonlijk - nadarhekken, bubbels, wandelrichtingen en mondmaskers - maar voor velen was het vooral een blij weerzien van vrienden en vriendinnen.

Opbellen

Toch viel het directeur Paul Fontyn op dat heel wat kleuters nog niet aanwezig waren. “Van de 170 kleuters waren er vandaag 106 aanwezig. Dat is behoorlijk goed maar dat betekent ook dat er 64 kleuters niet aanwezig waren. Die ouders gaan we nu allemaal persoonlijk opbellen om te vragen waarom hun kind niet aanwezig was. Wij hebben hier op school een heel divers publiek en een deel van de ouders is het Nederlands niet machtig. Misschien waren zij niet op de hoogte van het feit dat de scholen opnieuw zijn opgestart.” Van de lagere school was zo een 95 procent van de leerlingen aanwezig. “Een tendens die ik bij heel wat collega’s van onze koepel heb gehoord.”

De kinderen hebben al een heel groot deel van het schooljaar gemist en die achterstand zullen we op deze ene maand niet kunnen goedmaken. Volgend schooljaar zal de rekening pas gemaakt kunnen worden. Paul Fontyn

Ondanks de al heel drukke agenda van de scholen, vindt Fontyn het belangrijk die ouders toch persoonlijk te contacteren. “De kinderen hebben al een heel groot deel van het schooljaar gemist en die achterstand zullen we op deze ene maand niet kunnen goedmaken. Volgend schooljaar zal de rekening pas gemaakt kunnen worden. Voor kinderen die goed presteren zal het allemaal wel meevallen maar voor dat andere deel zal dit toch een achterstand betekenen. Daarom is het belangrijk dat alle kinderen toch nog even naar school komen.”

Timing

Los daarvan is Fontyn tevreden over hoe die tweede eerste schooldag is verlopen. “We komen net uit ons evaluatiegesprek en er zijn eigenlijk geen pijnpunten naar boven gekomen. Timing is alles op dit moment om ervoor te zorgen dat bubbels niet met elkaar in contact komen. Dat vraagt een enorme inspanning van de leerkrachten maar ook heel wat discipline van de ouders. Maar als iedereen zich houdt aan de planning dan verloopt het circulatieplan perfect en kunnen wij iedereen in alle veiligheid ontvangen.