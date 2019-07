Kleurrijke ezels veroveren binnenstad tijdens Donkey Parade Antwerp 2019 David Acke

02 juli 2019

15u52 8 Antwerpen Wie de komende weken door Antwerpen wandelt zal er ongetwijfeld niet naast kunnen kijken: een kleurrijk geschilderde ezel. Die dieren kaderen binnen de tweede editie van de Donkey Parade 2019 van kunstenaar Ludo Modelo. Vorig jaar organiseerde hij ook de Hippo Parade Antwerp. In oktober worden de ezels geveild voor het goede doel.

Vorig jaar werden de straten van Antwerpen ingenomen door kleurrijk versierde nijlpaarden tijdens de eerste editie van Hippo Parade Antwerp. De kunstwerken werden nadien verkocht en de opbrengst ging naar goede doelen. Kunstenaar en initiatiefnemer Ludo Modelo deed toen geheimzinnig over een mogelijke tweede editie en vooral; welk dier centraal zou komen te staan. Nu kondigt de kunstenaar aan dat de Donkey Parade 2019 een feit is.

“Na het succes van de nijlpaarden in 2018, kiezen we dit jaar bewust voor ezels als thema. Ezels worden vaak ten onrechte en puur gebaseerd op vooroordelen gezien als domme dieren. Het zijn net bijzonder intelligente, speelse en behoedzame dieren. Voor een deel van de wereldbevolking zijn ze zelfs cruciaal om te overleven en zijn ze het enige lastdier voor onder andere het vervoer van voeding en drinkwater in moeilijk begaanbare gebieden”, legt Modelo uit.

Philadelphia

Modelo haalde voor dit project de mosterd in het Amerikaanse Philadelphia. “In de zomer van 2016 sierden 57 kunstig beschilderde ezels de straten van Philadelphia. De 28 kunstenaars werden geselecteerd uit een groep van 150 kandidaten. Doel van de campagne was om de bezoekende afdelingen van de Democratische partij vanuit alle staten van de VS op een originele wijze de hele stad te laten ontdekken. De parade heette 6.000 afgevaardigden en meer dan 40.000 bezoekers een warm welkom. Het project bracht in totaal 250.000 euro bij elkaar.”

De kleurrijke ezels staan tot september verspreid over heel Antwerpen. Je vindt ze aan het Havenhuis, op het Eilandje, in de Hoogstraat, Kloosterstraat, Covelierstraat, op de Bolivarplaats en de Leopold de Waelplaats en tot slot op de luchthaven van Deurne

Eind september worden alle beelden op één locatie samengebracht en kan deze unieke collectie publiekelijk verder worden bezichtigd. Deze tijdelijke tentoonstelling richt zich tot particulieren en scholen, waarbij bepaalde thema’s zullen worden uitgewerkt.

De veiling van de Donkey’s voor de goede doelen gaat door op donderdag 17 oktober om 18.30 uur in Hangar 26/27, Rijnkaai 93-100, 2000 Antwerpen. De opbrengst gaat naar De Kampenhoeve STER vzw en City Pirates vzw. Vorig jaar brachten de kunstzinnige nijlpaarden zo een 35.000 euro op maar waren ook vaak mikpunt van vandalisme.