Kleren kopen en er zelf geld mee verdienen: Noëmie start nieuw e-commerce project Annelin Marien

01 oktober 2019

14u06 1 Antwerpen Een paar nieuwe schoenen kopen, er een foto van uploaden en misschien een procentje krijgen: het kan met Avail, het eerste Belgische social e-commerceplatform. Noëmie Haverhals stampte de website uit de grond, om modeliefhebbers en opkomende merken dichter bij elkaar te brengen.

Avail, sinds twee weken online, is hét nieuwe concept voor modeliefhebbers. De site heeft twee luiken: opkomende modelabels kunnen er hun kleding verkopen, maar ook fashionista’s die hun eigen stijl willen tonen kunnen er terecht met een micro-store. “We werken met een marktplaats-principe.”, zegt Noëmie. “We brengen nieuwe merken samen op Avail, en zij kunnen hun kleding via foto's en productomschrijvingen verkopen. Maar Avail is niet enkel een platform waarop je kan shoppen: iedereen kan eraan deelnemen door een micro-store te maken. Dat is een pagina waarop je met foto's je eigen stijl kan tonen zoals op Instagram, of producten die je leuk vindt op je pagina kan pinnen zoals op Pinterest.”

Percentje op je nieuwe schoenen

En met zo’n micro-store kan je dus ook zelf een centje verdienen. “Stel, je koopt een paar leuke pumps via Avail en neemt thuis een foto van een leuke outfit die je combineert met die pumps. Wanneer je die foto uploadt en de schoenen erin tagt, kunnen andere Availgebruikers dat zien. Als er iemand die schoenen ook koopt dankzij jouw foto, verdien je 5% commissie op die verkoop.”

Langs de ene kant heb je dus merken die content opladen, langs de andere kant creatievelingen die producten tonen door ze op hun pagina te posten. Het platform is volgens Noëmie een kind van zijn eigen tijd. “De manier waarop mensen shoppen is aan het veranderen. De shoppingtocht start vaak door inspiratie op social media, mensen die hun outfits delen. Dat wordt in Avail gelinkt aan e-commerce, en zo gaan we een stapje verder dan de gewone webshop: je shopt wel van merken, maar via mensen die jou inspireren.” Aan de andere kant wil Avail opkomende modemerken een kans geven. “Die verdwijnen nog vaak in een tsunami van commerciële merken. Op Avail geven we nieuwe spelers op modegebied een platform waar ze naar voor worden geschoven.”

Modestad

Avail richt zich vooral op millenials, voor wie het platform een interessante mix is van de nieuwe it-brands. En Avail gaat ook internationaal. “De merken die we momenteel aanbieden komen zowel uit België, Nederland, Spanje en de UK. Denk maar aan Belgische merken NONA en NO/AN, het Nederlandse merk The Five, de Britse merken Essen, House of Sunny, Paper London, Georgia Hardinge, De La Vali en de Spaanse merken Studio Fantastique en Berta Cabestany. Maar ook de curators, de mensen met een micro-store, komen uit verschillende landen.” Gerund vanuit modestad Antwerpen, belooft Avail dus the next thing te worden op modevlak.

Je kan zelf eens een kijkje gaan nemen op avail.store.