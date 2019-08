Kleine tapir krijgt de naam Utari AMK

26 augustus 2019

15u51 2 Antwerpen Het is beslist: de kleine tapir in de ZOO kreeg de naam ... Utari! Dat beslisten zo’n 1400 mensen door te stemmen op de Facebookpagina van de Antwerpse ZOO.

Tot gisteren konden bezoekers van de Facebookpagina van de ZOO nog stemmen op de naam van het meisje. En dat deden ze massaal: 1100 stemmen gingen naar Umai, wat ‘godin’ betekent, maar de meeste mensen, zo’n 1400 stemden om Utari. Dat betekent ‘goedaardig persoon’.

De verzorgers van de tapirs beslisten over de twee namen, die één van de verzorgers op een reis naar India heeft opgepikt, de definitieve keuze was dus aan de fans. De kleine tapir werd geboren op 17 augustus en is nu dus zo’n 9 dagen oud. De kleine Maleise tapir is het derde kleintje van tapir Nakal, voor vader Baku is dit zijn eerste baby. Na dertien maanden zwangerschap verliep de bevalling snel en voorspoedig. Voor de ZOO is dit het achtste tapirjong, en je kan het kleintje bewonderen in de kraamkamer.

Het velletje van de baby is nu nog bruin met witte vlekjes en streepjes, maar na drie tot zes maanden verkleurt het al tot een zwarte vacht met brede witte streep. Voor de echte babylooks van de kleine tapir, moet je dus snel zijn!