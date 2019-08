Kleine tapir is nieuwste bewoner in de ZOO Annelin Marien

20 augustus 2019

13u10 0 Antwerpen De ZOO heeft er een kersverse bewoner bij. Op zaterdagavond is er een Maleise tapir geboren. Een goede zaak voor de diersoort, want de Maleise tapir is bedreigd. Het geslacht van het beestje is nog onbekend, en ook de naam moet nog gekozen worden, maar je kan de kleine tapir wel al gaan bezoeken.

Op zaterdagavond 23:15 uur mocht ZOO Antwerpen een kleine Maleise tapir verwelkomen. Het is het derde kleintje van tapir Nakal, voor vader Baku is dit zijn eerste baby. Na dertien maanden zwangerschap verliep de bevalling snel en voorspoedig, en ook de baby is gezond. Voor de ZOO is dit het achtste tapirjong, en je kan het kleintje bewonderen in de kraamkamer.

Het geslacht van de nieuwe tapir is nog onbekend, daarvoor moet het eerst een plasje doen. De verzorgers zullen dan hun lijstje opmaken met hun twee favoriete namen en de Facebookfans van ZOO Antwerpen kunnen stemmen op de naam die zij het beste vinden passen bij de kleine tapir.

Het velletje van de baby is nu nog bruin met witte vlekjes en streepjes, maar na drie tot zes maanden verkleurt het al tot een zwarte vacht met brede witte streep. Voor de echte babylooks van de kleine tapir, moet je dus snel zijn!