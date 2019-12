Kleine enquête: LEZ kan op weinig begrip rekenen bij Antwerpenaar ADA

02 december 2019

11u06 0 Antwerpen 81 procent van de 290 stemmers op de vraag of ze voor of tegen de Lage Emissiezone (LEZ) is, stemde tegen. Slechts 19 procent zegt voorstander te zijn. Dat blijkt uit een Facebookpoll van Het Laatste Nieuws Antwerpen. Tegenstemmers noemen het vooral “geldklopperij”.

Het resultaat van de stemming is zeker niet significant voor heel Antwerpen. Daarom namen te weinig mensen deel aan de enquête. De vraag was eenvoudig: ben je voor of tegen de LEZ. 290 Antwerpenaars beantwoorden de vraag. 235 mensen, of 81 procent, zegt tegen de LEZ te zijn. Slechts 55 mensen geven aan voor de Lage Emissiezone te zijn.

Mensen die tegenstemmen noemen de zone vooral “geldklopperij”. Vooral het gegeven dat als je betaalt, je wel gewoon binnen mag met een vervuilende wagen, zint de tegenstemmer niet. iemand anders ziet het nut er niet van in als men wel gewoon rond de stad mag blijven rijden met vervuilende wagens. “Omdat politiekers denken, dat het een soort van magische onzichtbare mantel is die de gassen gaan tegen houden. Er rijden nog altijd camions rond in de stad, en dan zijn er nog altijd uitlaatgassen van multinationals”, klinkt het.

Strengere regels

Vanaf 1 januari 2020 moeten voertuigen aan een hogere euronorm voldoen om de LEZ in te rijden. Vanaf dan moeten dieselvoertuigen minstens euronorm 5 hebben. Voertuigen op benzine, LPG of aardgas moeten dan minstens euronorm 2 hebben.

Let op: een dieselvoertuig met euronorm 4 dat uitgerust is met een roetfilter wordt niet gelijkgesteld met een euronorm 5. Enkel voertuigen met een euronorm 5 zijn vanaf 2020 nog toegelaten.