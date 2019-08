Kleine brandstichting aan garage in Stabroek CVDP

26 augustus 2019

09u44 0 Antwerpen Zondagnacht rond middernacht moest de brandweer uitrukken voor een brand aan een garage in de Moretuslei in Stabroek.

Een buurtbewoner plaatste zijn papiercontainer voor de garage van het huis aan nummer 11. Er wordt daar geregeld afval geplaatst door buurtbewoners omdat het steegje achter de straat niet bereikbaar is voor de ophaaldiensten. Het papier in de container werd in brand gestoken waardoor ook de garage vuur vatte. De brandweer weet niet of het om opzettelijke of onopzettelijke brandstichting gaat. De brand kon snel geblust worden en er vielen geen gewonden. De schade bleef beperkt tot de garagepoort.