Kleine brand in roofvogelverblijf Zoo Antwerpen CVDP

26 mei 2020

15u51 2 Antwerpen In de An twerpse Zoo brak dinsdagnamiddag een kleine brand uit in het roofvogelverblijf.

Volgens Kristof Geens van Brandweer Zone Antwerpen was het een kleine brand die meteen onder controle was. “De beperkte brand ontstond in een zone waar geen publiek komt en werd grotendeels geblust door het zoo-personeel. Wij deden enkel een nacontrole”, vertelt hij. “Er vielen geen slachtoffers en de schade valt mee. Er zijn nooit dieren in de problemen gekomen door de brand.”