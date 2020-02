Klanten ‘ontbijtzaak’ verkiezen drugs boven croissantjes: zaak gesloten na politiecontrole Jan Aelberts

03 februari 2020

14u18 0 Antwerpen Het wijkteam van Borgerhout controleerde dit weekend verschillende instellingen in hun wijk. Eén ‘onbijtzaak’ in de Prins Leopoldlei werd op bevel van de burgemeester gesloten na aanhoudende klachten van overlast door lawaai en zelfs druggebruik.

Tijdens de controle kon er geen verantwoordelijke worden aangetroffen, bleek de aanwezige werknemer in het zwart te werken en werd er openlijk drugs gebruikt in de rookruimte. Bovenop de bestuurlijke sluiting werd ook een gerechtelijke verzegeling bevolen. In de Kattenberg werd een café gecontroleerd. Ook daar werd openlijk drugs gebruikt. Eén klant bleek illegaal in ons land. Op de grond van de zaak werden joints en hasj aangetroffen.