Klacht tegen kapitein na corona-uitbraak op schip in Antwerpse haven Caroline Van de Pol

27 juni 2020

12u16 0 Antwerpen Een Maltese producttanker werd deze week in quarantaine geplaatst nadat een groot deel van de bemanning besmet bleek met het coronavirus. Vrijdag testte ook een loods die op het schip heeft gewerkt positief op Covid-19. Het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening dient een klacht in tegen de kapitein en rederij. “We stellen ons vragen over hoe de situatie verlopen is.”

De Minerva Oceania werd donderdag versleept naar het Leopolddok, waar het tot minstens 4 juli vast ligt. 15 van de 26 bemanningsleden van de Minerva Oceania hebben positief getest op Covid-19. De toestand wordt geëvalueerd om te zien of er over een week een eventuele afvaart kan plaatsvinden. De loods die op het schip heeft gewerkt, bleek gisteren besmet te zijn met het coronavirus. Ook een tweede loods bezocht het schip, maar zijn testen zijn voorlopig negatief. Ze verblijven allebei in thuisquarantaine.

Het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) heeft een klacht ingediend tegen de kapitein en de rederij. “We stellen ons ernstige vragen over hoe de situatie is verlopen en over het aantal besmettingen op korte termijn”, vertelt woordvoerder An Truyts. “We twijfelen er aan of de gezondheidsverklaring van de kapitein volledig ter goeder trouw is ingevuld.” Een gerechtelijk onderzoek zal duidelijkheid brengen over wat er precies is misgelopen.

Volgens Cor Radings, woordvoerder van rederij Minerva, heeft de kapitein op tijd een melding gemaakt toen de eerste symptomen verschenen. Dat was de dag nadat de loodsen van boord zijn gegaan. Volgens hem beschouwt ook Saniport, de sanitaire politie voor internationaal verkeer, het als een tijdige melding. “We hebben kennis genomen van de klacht en respecteren de beslissing van MDK. We hopen dat iedereen met gezondheidsklachten, zowel onze eigen bemanning als de loods, spoedig zullen herstellen.”