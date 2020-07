Kiss treedt (opnieuw) laatste keer op in ons land in 2021 in Sportpaleis ADA

20 juli 2020

11u21

Bron: Belga 4 Antwerpen Hardrockband Kiss komt op 2 juni 2021 naar het Sportpaleis in Antwerpen. Dat meldt concertorganisator Greenhouse Talent. Het zou de allerlaatste keer zijn dat de band van de iconische frontman Gene Simmons in ons land te zien is, al werd dat ook in 2019 al gezegd over het optreden op Graspop Metal Meeting.

Kiss besloot vorig jaar op afscheidstournee te gaan na een carrière van 45 jaar. De “End of the Road”-tour kwam ook langs op Graspop in Dessel en dat smaakte blijkbaar naar meer. De band voegt immers een passage in het Sportpaleis toe aan een reeks data van door de coronacrisis uitgestelde concerten.

Kiss werd in 1973 opgericht door zanger/gitarist Paul Stanley en bassist Gene Simmons. Zij zijn tot op vandaag de stuwende krachten achter de groep die klassieke rockhits scoorde als “I Was Made For Lovin’ You” en “Rock and Roll all Nite” en steeds erg theatrale shows brengt. Kiss wordt ook alom herkend door hun zwart-wit geverfde gezichten en glamoureuze outfits.

De ticketverkoop voor het concert in het Sportpaleis gaat op vrijdag 24 juli om 10 uur van start.