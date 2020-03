Kippenvel met zwaailichten: Antwerpse politie steekt zorgverleners een blauw hart onder de riem ADN

25 maart 2020

22u41 82 Antwerpen Een ongelofelijk kippenvelmoment woensdagavond aan het Een ongelofelijk kippenvelmoment woensdagavond aan het Antwerpse Stuivenbergziekenhuis , waar het sinds de uitbraak van de corona-pandemie alle hens aan dek is. Daar kwamen tientallen politiemannen- en vrouwen op geheel gepaste politiewijze - met zwaailichten - hun steun betuigen aan de medische zorgverleners in het ziekenhuis.

Met veel blauwe lichten en met luid applaus toonden de Antwerpse agenten hun steun aan het ziekenpersoneel in deze zware coronatijden. En of zij daar een krop in de keel van kregen. Het leidde tot een groots applausfestijn aan beide kanten van het ziekenhuis.

Vanavond om 20 uur applaudisseerden we uit #solidariteit met alle zorgverleners #klappenvoordezorg #COVID19 pic.twitter.com/FpTMWI0oMl Politie Antwerpen(@ PZAntwerpen) link

Kippenvel daarnet om 20u in de Lange Beeldekensstraat nabij ZNA Stuivenberg. Bedankt @PZAntwerpen en buren! #samentegencorona #TrotsOpOnzeZorg pic.twitter.com/L05VoXtcXf ZNA-Woordvoerder(@ ZNAwoordvoerder) link