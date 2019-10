Kinepolis opent in december IMAX-zaal in Antwerpen: “Alsof je midden in de actie zit” ‘Star Wars: The Rise of Skywalker’ binnenkort ook in Antwerpen in IMAX ADA

22 oktober 2019

11u20 0 Antwerpen Kinepolis Antwerpen krijgt na Brussel ook een gloednieuwe IMAX®-zaal. Die is uitgerust met een IMAX® Laser, de baanbrekende 4K laserprojectie-technologie. Hierdoor moeten bioscoopgangers een nog scherper beeld te zien krijgen. De zaal opent in december met ‘Star Wars: The Rise of Skywalker’.

Na de heropening van IMAX Brussel eind 2016, werken Kinepolis Group en IMAX Corporation samen aan de opening van een nieuwe IMAX®-zaal in Kinepolis Antwerpen. De zaal, met 371 zitplaatsen, zal uitgerust zijn met IMAX® Laser, de baanbrekende 4K laserprojectie-technologie die filmliefhebbers de meest scherpe, heldere en levendige beeldkwaliteit biedt, in combinatie met een ongeëvenaarde geluidservaring die je helemaal onderdompelt in de actie. De opening van de Antwerpse IMAX®-zaal staat gepland in december.

Exclusieve filmervaring

“IMAX staat voor een exclusieve filmervaring die erg gewaardeerd wordt door onze klanten. Met deze tweede IMAX-zaal willen we meer Belgische filmliefhebbers de kans bieden film in IMAX te beleven”, zegt Eddy Duquenne, CEO Kinepolis Group. “IMAX Antwerpen past in onze strategie om klanten de keuze te bieden tussen verschillende soorten belevingen, denk bijvoorbeeld ook aan Laser ULTRA en 4DX. We merken dat de klanttevredenheid in deze premium-zalen doorgaans erg hoog is; film kijken wordt er nog een stuk intenser en dat wordt vooral bij actierijke content als een meerwaarde ervaren.”

Fans die ‘Star Wars: The Rise of Skywalker’ in IMAX (Antwerpen of Brussel) willen beleven, kunnen vanaf dinsdag 22 oktober tickets reserveren via www.kinepolis.be.