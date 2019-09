Kinepolis introduceert gratis Discovery Day AMK

24 september 2019

10u46 2 Antwerpen Nog niet op de hoogte van het filmaanbod van komend bioscoopseizoen? Daar gaat Kinepolis verandering in brengen met de ‘Discovery Day’. Tweemaal per jaar zal Kinepolis gratis het aankomende filmaanbod presenteren in haar cinema’s. In Antwerpen staat de Discovery Day gepland voor 5 oktober.

De Kinepolis Discovery Day is een gratis evenement: aan de hand van een dynamische trailershow wordt de menukaart voor het komende bioscoopseizoen gepresenteerd. Klanten hebben de keuze tussen een algemene presentatie en een formule gericht op familiefilms. Volgens Kinepolis hebben trailers die op het grote scherm gezien worden, dankzij de sfeer, het beeld en het geluid van een filmzaal, meer impact dan wanneer een trailer via social media of televisie wordt bekeken. Kinepolis testte het ‘Discovery Day’-initiatief eerder dit jaar voor de eerste keer uit in enkele Belgische bioscopen en de reacties van de ruim 2000 bezoekers waren unaniem positief.

Eddy Duquenne, CEO Kinepolis Group: “Met de Discovery Day willen we onze klanten een voorsmaakje geven van de films die ze bij ons kunnen beleven de komende maanden. Want waarom zouden mensen naar de bioscoop komen als ze niet weten wat er speelt? We maken er een leuk event van, klanten gaan met een goed gevoel naar huis en de scores die ze toekennen aan trailers verschaffen ons waardevolle info over het potentieel succes van een film. Dit is een gelegenheid om onze deuren open te zetten en onze menukaart voor te stellen. Het wordt een vaste afspraak met onze klanten, tweemaal per jaar, in al onze bioscopen.”