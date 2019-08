Kinepolis dropt liefhebbers ‘It’ in Antwerpse riolen Jan Aelberts

11u35 7 Antwerpen Voor wie huiveren tijdens een horrorfilm in de bioscoopzaal nog niet eng genoeg is, dropt Kinepolis zijn filmliefhebbers in de Antwerpse riolen voor ze naar ‘It: Chapter Two’ kijken.

Speciaal voor de release van het langverwachte ‘It: Chapter Two’ lanceert Kinepolis ‘The It Experience’. Van 11 september tot en met 13 september worden horrorfanaten letterlijk in de film gedropt: bezoekers gaan op huiveringwekkend avontuur door de riolen van Antwerpen en krijgen daarna de nieuwste It-film te zien in de bioscoop.

Deelnemers worden opgepikt met een bus aan Kinepolis Antwerpen en gaan samen aan boord richting de onderbuik van de stad. In een kleine groep worden ze begeleid door de riolen van Antwerpen, waar ze oog in oog komen te staan met hun diepste angsten. Wie heelhuids naar boven komt, kan met een lichaam vol adrenaline eindelijk ‘It: Chapter Two’ beleven in Kinepolis Antwerpen.

In ‘It’ volgden we zeven kinderen uit het Amerikaanse stadje Derry die samen de ‘Losers Club’ vormden. Ze waren niet enkel het favoriete doelwit van de pestkoppen op school, maar stonden samen tegenover de legendarische clown Pennywise. ‘It: Chapter Two’ keert bijna dertig jaar na de gebeurtenissen uit de eerste film terug naar Derry. Daar ontmoeten de intussen volwassen geworden leden van de ‘Losers Club’ elkaar opnieuw.

Tickets en meer info via kinepolis.be/theitexperience.