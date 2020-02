Kinepolis Antwerpen opent bioscoopzaal met filmprojectie op drie wanden Jan Aelberts

03 februari 2020

15u59 18 Antwerpen In Kinepolis Antwerpen is maandag de eerste ScreenX-zaal van België geopend. Dankzij vier extra projectoren beleven bioscoopgangers er hun film in 270 graden, omdat bepaalde scènes zich kunnen uitbreiden naar de zijwanden van de zaal.

In een ScreenX-zaal, waarvan er wereldwijd momenteel zo’n 300 zijn, worden de zijwanden ingezet als extra schermen. Zo worden films tijdens bepaalde fragmenten in 270 graden geprojecteerd, om extra sfeer te scheppen of actiescenes intenser te ervaren.

“ScreenX past in ons aanbod om filmfans de keuze te bieden tussen verschillende belevingen”, zegt Stijn Vanspauwen, country manager bij Kinepolis. “Het is een toevoeging aan zaken als 3D, 4D, of IMax.”

Volgens Vanspauwen zijn de grote filmstudios als Disney, Sony en Warner bereid om hun films te maken met ScreenX-mogelijkheden in het achterhoofd. “Het is een kwestie van vraag en aanbod, maar we zien bij de grote studio’s interesse.”

Bad Boys

“Sommige films worden al gemaakt met ScreenX-beelden, bij andere films worden er achteraf beelden bijgemaakt”, zegt Nicolas Hamon, hoofd projectie en techniek. “In het buitenland waren grote films als Bad Boys en Jumanji al in ScreenX te zien.”

Voorlopig is ScreenX enkel in Antwerpen beschikbaar, afhankelijk van de vraag bekijkt Kinepolis om het concept uit te breiden naar andere zalen in België.