Kine voor kind met hersenverlamming duurder: 1.000 handtekeningen tegen wetsaanpassing in week tijd Jan Aelberts

07 augustus 2019

14u14 105 Antwerpen Duizend handtekeningen in exact een week tijd. De petitie tegen een aanpassing in de wet, waardoor kinderen geboren met een hersenverlamming (CP) minder uren kinesitherapie terugbetaald krijgen, laat duidelijk niet onberoerd. “We laten onze kinderen niet op voorhand afschrijven. Door niemand", zegt oprichter en zelf mama van een zoontje met CP, Elke Janssens (35).

De petitie draait om een aanpassing in de wet voor Geneeskundige Uitkeringen. Die veroorzaakt sinds de bekendmaking grote onrust bij ouders van kinderen met cerebrale parese (CP) of kinderhersenverlamming. Zij zullen vanaf september nog 50 tot maximaal 150 kinesessies van een uur terugbetaald krijgen, afhankelijk van de ernst van de beperking. De meeste kinderen hebben er zo’n 300 per jaar nodig - goed voor een extra kost van ongeveer 5.000 euro per jaar.

“Mijn zoontje Senn werd net twee jaar en kan door de hersenschade nog niet lopen”, vertelde mama Elke Janssens (35) eerder in deze krant. “De weg is lang, maar we doen er alles aan om hem een zo mooi mogelijke toekomst te geven, iets wat élke ouder probeert. Nu al lopen de kosten elk jaar op tot 20.000 euro en meer. Nu de terugbetaling van vier van de zes wekelijkse sessies bij de kine zullen worden geschrapt, komt daar nog eens zo’n 5.000 euro bij. Het is niet normaal dat mensen die allebei goed hun brood verdienen een benefiet moeten organiseren om hun kind de kansen te geven die het verdient. Dat is een land als België onwaardig.”

Naar Raad van State

Volgens het Riziv, het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, blijven de sessies van 30 minuten wél onbeperkt terugbetaald. “Maar daar maken weinig tot geen ouders gebruik van”, zegt de mama van Senn. “Kinderen blijven kinderen. Voor je goed en wel aan het oefenen bent, is zo’n halfuurtje om.”

En dus schoot Elke samen met andere ouders van kinderen met CP in actie. “Exact een week geleden heb ik een petitie gelanceerd om een duidelijk signaal te geven aan het Riziv en de politiek. Nu al hebben meer dan duizend mensen die ondertekend. Hopelijk, als we straks een regering hebben, wil er iemand luisteren. Ondertussen willen we ook naar de Raad van State stappen om de aanpassing ongedaan te maken. Alleen zijn de kosten voor een advocaat ontzettend hoog. We hopen dat er iemand onbezoldigd of voor een faire prijs hier mee de schouders onder wilt zetten.”

“We laten onze kinderen niet op voorhand afschrijven. Door niémand”, zegt Elke. “We zien hoeveel deugd ons zoontje Senn heeft van de kinesitherapie. Op eigen kosten zijn we al twee keer tien dagen lang naar Polen geweest voor intensieve therapie van zes uur per dag. Elke keer als we terug thuis komen, kan onze jongen meer. En minstens even belangrijk: dankzij voldoende therapie valt hij niet terug, vaak een risico voor kinderen én volwassenen met cerebrale parese.”

De petitie tegen de wetsaanpassing vind je hier.