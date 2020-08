Gesponsorde inhoud Kinderwens vzw opent Antwerpse afdeling: “Nog te weinig aandacht voor verdriet van mensen die geen kind kunnen krijgen” Jan Aelberts

12u52 0 Antwerpen Naar aanleiding van moederdag - in Antwerpen op 15 augustus - lanceert Kinderwens vzw een nieuw Kinderwensteam dat zich in de provincie Antwerpen zal buigen over de vragen van Antwerpenaren met een kinderwens. Het team bestaat uit een psychologe, een seksuologe, een vroedvrouw en een diëtiste. “O ndanks alle goede bedoelingen en kaarsjes die gebrand worden, voel je je als wensouder soms heel eenzaam”, klinkt het.

“Op 15 augustus wordt in de provincie Antwerpen Moederdag gevierd. Die dag is helaas niet voor iedereen een blijde gebeurtenis”, klinkt het bij Kinderwens vzw. “Eén op de zes koppels ondervindt moeilijkheden om zwanger te geraken. Dankzij anticonceptiemiddelen kunnen we de zwangerschap beter plannen. Dit maakt dat veel wensouders pas later aan kinderen beginnen. Tussen de 30 en 35 jaar daalt de vruchtbaarheid enorm. Maar daarnaast spelen ook heel wat andere factoren mee waardoor een kinderwens soms niet vervuld geraakt. Niet zwanger kunnen worden of blijven heeft een niet te onderschatten emotionele impact, het is net zo intens als rouwen om een overleden dierbare. In de huidige samenleving is nog te weinig aandacht voor de psychische en sociale gevolgen van dit vaak onzichtbaar verdriet.”

De nieuwe provinciale afdeling van het Kinderwens ExpertiseNetwerk wil dat verdriet professioneel opvangen en de vragen die veel kinderwensouders hebben beantwoorden. “Elke dag zien we in de fertiliteitskliniek hoe patiënten worstelen met het niet zwanger worden”, zegt Diane De Neubourg, diensthoofd fertiliteit van het UZA. “Er is de fertiliteitsbehandeling enerzijds, maar daarnaast is er de grote onzekerheid of het wel zal lukken. Ik merk dat dat voor vele koppels nog het zwaarste weegt. Ogenschijnlijk hebben ze alles wat ze wensen want ze zijn jong, gezond, een goed koppel en toch, dat wat ze het liefste zouden willen, komt maar niet. Aandacht en begrip voor deze problematiek en het aanbieden van extra ondersteuning en begeleiding kunnen we dus alleen maar toejuichen.”

Eenzaam

Lien Vandenbroucke, zorgcoördinator bij Kinderwens vzw is zelf wensmoeder. “In de medische mallemolen krijg je vaak het gevoel dat je de controle uit handen moet geven en allerlei onderzoeken, operaties en behandelinge moet ondergaan. Terwijl er zo weinig oog is voor de psychosociale en emotionele impact van dit alles. In de omgeving is er vaak onbegrip of onmacht, ondanks alle goede bedoelingen en kaarsjes die gebrand worden, waardoor je je als wensouder soms heel eenzaam kan voelen.”

“Niemand verdient het om hier alleen in te staan”, zegt Vandenbroucke nog. “Gehoord worden, ervaringen kunnen delen en gesteund worden maakt het dan net iets draaglijker.

