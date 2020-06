Kinderopvang Kadee krijgt nieuwbouw van 6 miljoen euro ADA

16 juni 2020

18u50 0 Antwerpen Het gebouw van stedelijke kinderopvang Kadee in Antwerpen (Kiel) voldoet niet meer aan de huidige normen van een modern, duurzaam gebouw. Een volledige nieuwbouw bleek de beste optie. Het college legt de plannen hiervoor voor aan de gemeenteraad. Na goedkeuring gaat de schop in 2022 in de grond. Het nieuwe gebouw komt vlak naast het huidige kinderdagverblijf.

De nieuwe Kadee wordt een modern en duurzaam kinderdagverblijf met 8 leefgroepen en 144 kindplaatsen. 5 leefgroepen en een keuken komen op het gelijkvloers en 3 leefgroepen op de eerste verdieping. De huidige Kadee blijft tijdens de bouwwerken operationeel. Zo ontstaat er geen tekort aan kindplaatsen. Hiervoor wordt een slimme fasering van het bouwproject toegepast. Er blijven steeds 6 leefgroepen in gebruik. Het oude gebouw zal gefaseerd worden afgebroken.

Kadee bevindt zich in de Jan Frans van de Gaerstraat. Het totale investeringsbudget voor het project bedraagt 6.276.581,65 euro. AG VESPA is gedelegeerd bouwheer. De werken starten in de zomer van 2022. De oplevering is voorzien voor 2024