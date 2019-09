Kinderfoodtruck serveert gezonde fastfood op vijfde editie van Smaakmeesters ADA

16 september 2019

16u38 1 Antwerpen Voor de vijfde keer slaan horecaondernemers en de stad Antwerpen de handen in elkaar om de Antwerpenaar culinair te verwennen tijdens ‘Smaakmeesters’. Tijdens het openingsweekend van 5 en 6 oktober serveren de 128 Antwerpse horeca- en speciaalzaken heerlijke proevertjes en is er in de binnenstad heel wat culinair plezier te beleven. Dit jaar is er ook een speciale kinderfoodtruck met allerlei lekkers op maat van kinderen.

Van zaterdag 5 tot en met vrijdag 18 oktober organiseert de stad Antwerpen in samenwerking met gepassioneerde horecaondernemers de vijfde editie van het culinaire festival ‘Smaakmeesters’. Twee weken lang kunnen Antwerpenaars en bezoekers genieten van lekker eten en drinken in de deelnemende zaken en er de Smaakmeesterssuggesties ontdekken. Tijdens het openingsweekend serveren de 128 Antwerpse horeca- en speciaalzaken heerlijke proevertjes en is er in de binnenstad heel wat culinair plezier te beleven.

Op zaterdag 5 en zondag 6 oktober, telkens van 12 tot 18 uur, geven de Smaakmeesters het startschot voor 14 dagen culinair genieten in Antwerpen. Ze serveren proevertjes in hun zaak en een tiental Smaakmeesters geeft een kookworkshop op de Groenplaats. De Groenplaats is ook het infopunt voor het culinaire festival, dat opnieuw plaatsvindt in het historisch centrum, op het Eilandje en op het Zuid.

Chocoladetattoo

Naast de proevertjes en de kookworkshops valt er nog heel wat meer te beleven tijdens het openingsweekend. Op zowel zaterdag 5 als zondag 6 oktober leiden enthousiaste gidsen bezoekers op 4 wandelroutes langs verschillende deelnemers. Op beide dagen kan al wie dat wil zijn brein en zintuigen op de Groenplaats laten prikkelen door chocolade of een chocoladetattoo laten zetten, en in de Wilde Zee genieten van een act met levende suikerspinnen. Op zaterdag 5 oktober bedienen twee praatgrage serveuses passanten op het plein vóór het Museum voor Schone Kunsten op het Zuid. Hier staat ook een kinderfoodtruck, waarin kinderen gezonde fastfood kunnen maken. Op zondag 6 oktober verhuizen de serveuses en de kinderfoodtruck naar de Hanzestedenplaats aan het MAS op het Eilandje.

De 128 horeca- en speciaalzaken die deelnemen aan ‘Smaakmeesters’ zijn zowel brasseries en restaurants, koffiebars, wijn-, cocktail- en jeneverbars als bakkers en patissiers, chocolatiers, ijssalons en tearooms, slagers, traiteurs en andere speciaalzaken.