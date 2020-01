Kinderen van 6de leerjaar herdenken Holocaust in Felix Pakhuis Annelin Marien

27 januari 2020

18u05 0 Antwerpen Vandaag, 27 januari, is het precies 75 jaar geleden dat het concentratiekamp van Auschwitz-Birkenau bevrijd werd door het Rode Leger. In het Felix Pakhuis in Antwerpen vond een lezing plaats van historicus Veerle Vanden Daelen ter ere van de Internationale Herdenkingsdag van de Holocaust. Nadien volgde een gegidste rondleiding van de leerlingen van het 6e leerjaar van basisschool De Knikkerbaan uit Berchem, die al twee weken rond het thema werken.

Op 27 januari is het de Internationale Herdenkingsdag van de Holocaust, en die zwarte pagina in de geschiedenis werd ook in Antwerpen herdacht. Historicus Veerle Vanden Daelen gaf vanmiddag een lezing over de Joodse gemeenschap in Antwerpen na de bevrijding in 1944, nadien gidsten de leerlingen van het 6e leerjaar van basisschool De Knikkerbaan de gasten door de tentoonstelling Vreugde & Verdriet waarbij de verhalen van de Joodse slachtoffers centraal staan. Samen met het Vredescentrum, dat projecten in herinneringseducatie en vredesopvoeding organiseert, werken de leerlingen al twee weken rond verhalen over Joodse slachtoffers uit Antwerpen.

Zelf gids

Anne-Sophie Van Vyve, educatief coördinator bij het Vredescentrum: “Naar aanleiding van 75 jaar Bevrijding van Auschwitz hebben we een langdurig traject uitgewerkt met de leerlingen van het 6e leerjaar van De Knikkerbaan uit Berchem, en vandaag was het eindpunt van dat traject. We hebben twee weken lang gewerkt rond vijf verhalen over Joodse Antwerpenaars, en we zijn samen naar tentoonstellingen en de Kazerne van Dossin gegaan.”

Maar vandaag waren de kinderen zelf gids: ze vertelden in het kader van de tentoonstelling Vreugde & Verdriet het verhaal waarin zij zich de laatste weken hebben verdiept. “We willen de kinderen het belang van herdenken en herinneren meegeven, en dat is denk ik wel gelukt”, aldus Van Vyve. “Eén van de verhalen was bijvoorbeeld van Jozef Hakker, een Joodse Antwerpenaar die is kunnen ontsnappen uit het transport naar Auschwitz. Hij was ook de bedenker van de Antwerpse handjes in de jaren ‘30, en zijn kleindochter was vandaag aanwezig op de tentoonstelling. Zij had Antwerpse handjes bij voor de kinderen: een mooi moment.”