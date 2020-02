Kinderen testen vernieuwde speeltuin op Linkeroever ADA

28 februari 2020

16u44 0 Antwerpen In april 2019 startte het district Antwerpen met de heraanleg van het speelterrein aan de Emile Verhaerenlaan op Linkeroever. Die werken zijn nu afgerond en het plein beschikt over een gloednieuw speel- en sportterrein.

Het weer zit wat tegen maar dat weerhield een tiental kinderen niet om hun gloednieuws speeltuin aan de Emile Verhaerenlaan meteen uit te testen. Sinds april vorig jaar is het district Antwerpen bezig met de heraanleg van het speelterrein.

“De groene multifunctionele sport-, spel- en verblijfsruimte is volledig hernieuwd”, zegt Tom Van den Borne, districtsschepen bevoegd voor groenvoorziening en parken en voor jeugd. “Er is onder meer een zone voor natuurlijk spelen, een zone voor kleuters, een zone voor kinderen tot 12 jaar, een groot multisportterrein dat opgedeeld kan worden in 2 kleinere velden en een zone voor festiviteiten. Alle oude speel- en sporttoestellen zijn vervangen door nieuwe.”

Zeker wanneer het weer wat beter wordt, zal deze plek voor de kinderen uit de buurt uitgroeien tot een fijne ontmoetingsplek waar spel en plezier centraal zullen staan.