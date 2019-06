Kinderen leven zich uit op nieuw speelterrein in Schelpstraat AMK

05 juni 2019

17u33 0 Antwerpen Vanaf vandaag kunnen kinderen zich uitleven op het nieuwe speelterrein in de Schelpstraat in Berchem. Uniek aan de speeltuin is dat het het resultaat is van een bevraging bij kinderen uit het district. Zij lieten via de bevraging weten wat zij het liefst willen in een speeltuin, met als resultaat een speelterrein met een voetbal- en basketbalveld, speelhuisjes, en een klimtoren met evenwichtsparcours en schommel.

Het nieuwe speelterrein is opgedeeld in drie zones: een sportzone, een speelzone voor de kleinste kinderen en een speelzone voor kinderen vanaf 4 jaar. Districtsschepen Kris Gysels: “Met dit nieuwe speelterrein hebben we gezorgd dat kinderen van alle leeftijden er zich thuis kunnen voelen. Het is om die reden aangelegd in verschillende zones. Zowel de allerkleinsten als puberende kinderen zullen zich er volop kunnen uitleven. De drie zones voor de verschillende leeftijdscategorieën zijn van elkaar gescheiden, maar voor ouders blijft het overzicht zeker bewaard.”

Uniek bij dit nieuwe speelterrein is dat er een bevraging van jong én oud aan vooraf is gegaan. “In 2016 is het district van start gegaan met te bevragen wat de bewoners wensen, maar uniek hierbij is dat ook kinderen werd gevraagd wat hun voorkeuren zijn. Aan enkele tientallen kinderen werd onder meer een invulblad meegegeven waarop zij mochten inkleuren wat zij al spelend het liefst zouden doen. Uit deze ‘kindbevraging’ mocht blijken dat voetbal goed scoort, maar ook dat een schommel onontbeerlijk is. Klimmen genoot ook een overduidelijke voorkeur op bijvoorbeeld een wip. Met al deze enquêtes werd bij de aanleg van het nieuwe speelterrein rekening gehouden”, aldus Kris Gysels.